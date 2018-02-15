4 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari Paşa Ç.’nin yakalanması için ilçe merkezinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Paşa Ç.’nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

CİNAYET SEBEBİ, KIZ İSTEME MESELESİ

8 Ekim 2014’te Bankalar Caddesi’ndeki iş yerlerini kapattıktan sonra kamyonetlerine binip evlerine giden Turan (28) ve kardeşi Tayfur Yenigün’ün (19), aralarında "kız isteme" meselesi yüzünden husumet bulunan şüpheli Paşa Ç. ve Tuncer Ç. tarafından durduruldu. Çıkan kavgada, Paşa Ç.’, iki kardeşe doğru silahını ateşlemesi sonucu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi Tayfur Yenigün olay yerinde hayatını kaybetti, Turan Yenigün ise ağır yaralandı. Silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen Tuncer Ç., 22 Ocak 2017 tarihinde İsmetpaşa Mahallesi’nde yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, Paşa Ç. ise firar etmişti.