4 yılda 14 kuzu doğuran koyun şaşırttı

Lapseki ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 63 yaşındaki İsmail Kocaeren, bir süre önce kıvırcık cinsi koyun satın aldı.

Koyun ilk yıl 2, ikinci yıl 3, dördüncü yıl ise 4 kuzu doğurdu. Bu yıl beşinci kez doğum yapan koyun bir batında 5 kuzu doğurunca sahibi Kocaeren ve ailesi şaşkınlık yaşadı.

"KUZULARI SATMIYORUM"

Kocaeren, kıvırcık cinsi koyununun her geçen yıl bir fazla doğum yaptığını söyledi. Bu yıl 5 yavrunun sevincini yaşadıklarını dile getiren İsmail Kocaeren, "Doğum başladığında bir, iki, üç, dört derken ardından beşinci kuzu geldi. Kedi yavrusu gibi hepsi. Kuzular çok sağlıklı maşallah. Kıvırcık cinsi koyun 3 kuzudan aşağı doğum yapmıyor. Kuzularını satmıyorum." dedi.

Bir kuzunun fiyatının 150-200 lira olduğunu ancak bin lira verseler bile bu hayvanları satmayacağını ifade eden Kocaeren, "Çocuklarım gibi baktığım hayvanlarımı görmeden yaşayamıyorum." diye konuştu.