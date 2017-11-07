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4 yılda 14 kuzu doğuran koyun şaşırttı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir üreticinin koyunu bir batında 5 kuzu doğurdu.

07.11.2017 - 10:21
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Lapseki ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 63 yaşındaki İsmail Kocaeren, bir süre önce kıvırcık cinsi koyun satın aldı.

Koyun ilk yıl 2, ikinci yıl 3, dördüncü yıl ise 4 kuzu doğurdu. Bu yıl beşinci kez doğum yapan koyun bir batında 5 kuzu doğurunca sahibi Kocaeren ve ailesi şaşkınlık yaşadı.

"KUZULARI SATMIYORUM"

Kocaeren, kıvırcık cinsi koyununun her geçen yıl bir fazla doğum yaptığını söyledi. Bu yıl 5 yavrunun sevincini yaşadıklarını dile getiren İsmail Kocaeren, "Doğum başladığında bir, iki, üç, dört derken ardından beşinci kuzu geldi. Kedi yavrusu gibi hepsi. Kuzular çok sağlıklı maşallah. Kıvırcık cinsi koyun 3 kuzudan aşağı doğum yapmıyor. Kuzularını satmıyorum." dedi.

4 yılda 14 kuzu doğuran koyun şaşırttı

Bir kuzunun fiyatının 150-200 lira olduğunu ancak bin lira verseler bile bu hayvanları satmayacağını ifade eden Kocaeren, "Çocuklarım gibi baktığım hayvanlarımı görmeden yaşayamıyorum." diye konuştu.

4 yılda 14 kuzu doğuran koyun şaşırttı

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