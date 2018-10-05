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40 bin dolarlık yüzüğü anüsünden çıkarmak zorunda

Marmaris'te, müşteri gibi gittiği kuyumcudan 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutarak çalan İrlandalı turiste cerrahi müdahale yapılmasına izin verilmedi.

İHA | 05.10.2018 - 17:29..
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Marmaris’te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda; müşteri gibi geldiği sarraf dükkanında değerli yüzüklere bakan 54 yaşındaki İrlandalı turist Lan Campel, bir yüzüğü avucunun içine sıkıştırmış, durumu fark eden sarraf şahsın çaldığı yüzüğü almak isteyince İrlandalı turist, yaklaşık 250 bin lira değerindeki pırlanta taşı ağzına atıp yutmuştu.

SAVCILIK SAĞLIK AÇISINDAN TEHDİT DEDİ

Gözaltına alınan turist, midesindeki taşın çıkartılması için hastanede gözetim altına alındı. Dünden bu yana 24 saattir gözetim altında tutulan Lan Campel’in dışkısında yüzüğe rastlanamayınca cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi. Savcılık, yapılacak kolonoskobinin sağlık açısından tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle onay vermedi.

40 bin dolarlık yüzüğü anüsünden çıkarmak zorunda

40 bin dolarlık yüzüğü anüsünden çıkarmak zorunda VİDEO

13,5 CM UZAKLIKTA

Bunun üzerine hastanede gözetim altında tutulan Lan Campel, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Halen gözetim altına tutulan Campel’in kalın bağırsağında olan yüzüğün anüse 13,5 santimetre uzaklığa kadar ilerlediği tespit edildi.

40 bin dolarlık yüzüğü anüsünden çıkarmak zorunda

40 bin dolarlık yüzüğü anüsünden çıkarmak zorunda

40 bin dolarlık yüzüğü anüsünden çıkarmak zorunda

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