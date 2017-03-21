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40 bin lira dolandırdı 80 bin lira ceza aldı

Kayseri'de kendini savcı olarak tanıtan bir dolandırıcı 40 bin TL'lik dolandırmadan dolayı 8 yıl hapis, 80 bin lira ceza aldı.

21.03.2017 - 15:31
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40 bin lira dolandırdı 80 bin lira ceza aldı

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil K. ve avukatı ile müşteki Hikmet S. (75) ve eşi Hüsne S. (66) katıldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Halil K, "Şanlıurfa'da oturuyorum. Kayseri'ye amcamın oğlu A.K. ile çalışmaya gelmiştim. Şehre geldiğim gün yakalandım." dedi.

FETÖ YALANIYLA DOLANDIRDI

Müşteki Hikmet S. ise ev telefonundan arayan bir kişinin kendisini savcı olarak tanıttığını belirterek, şunları anlattı: "Bana, 'FETÖ'ye karışmışsınız, yurt dışına para çıkarmışsınız, bankadaki paranıza el koyduk, operasyon yapacağız, bankadaki paranızı çekip bize vereceksiniz' dedi. Bankaya giderken telefonla irtibatlı olmamız gerektiğini söyledi. Cep telefonum olmadığını söyleyince sanık bana cep telefonu getirdi. Kullanmasını bilmediğimi söyleyince telefonu ayarlayıp verdi. Onunla konuştum. Bankadan 40 bin lira çekerek eve döndüm. Sanık evime gelip parayı aldı. Telefon 09.30'dan 15.30'a kadar açık kaldı. Sanık evden gidince şüphelenip emniyeti aradım. Emniyete verdiğim cep telefonu da bu kişinin bana getirdiği telefondur."

Hüsne S. de eşine kimle konuştuğunu sorduğunda "Sen karışma, hükümet işi" dediğini ifade ederek, bankadan çektiği parayı eve gelen sanığa teslim ettiğini söyledi.

8 YIL HAPİS 80 BİN TL CEZA

Mahkeme heyeti sanığa "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 8 yıl hapis ve 80 bin lira para cezası verdi.

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