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40 bin TL’lik kolye çalan zanlı serbest bırakıldı

Şırnak’ta, düğüne giden bir kadının boynundaki 40 bin TL’lik kolyeyi çalan şahıs, güvenlik kamerası kayıtları takip edilerek yakalandıktan sonra, adli kontrol kaydıyla serbest kaldı.

İHA | 25.09.2018 - 15:28..
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B.K. (24) adlı şahıs, bir akrabasının düğünü için Silopi'den Cizre'ye gelen Azize Ö.’ye düğün yerini sormak bahanesiyle yaklaştı.

Genç kadının boynundaki 40 bin TL’lik kolyeyi gören B.K., kolyeyi çalarak kayıplara karıştı.

40 bin TL’lik kolye çalan zanlı serbest bırakıldı

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Kadının çağlıkları üzerine olay yerine koşan vatandaşlar, kadını sakinleştirdikten sonra durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

B.K.’nın kaçtığı güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahsın kimliğini ve adresini belirledikten sonra operasyon düzenledi. Operasyonda B.K. çaldığı kolye ile yakalandı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kolye ise sahibi Azize Ö.’ye teslim edildi.

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