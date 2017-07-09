taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

40 göçmen Libya açıklarında kayboldu

Libya açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan yaklaşık 40 göçmenin kaybolduğu bildirildi.

09.07.2017 - 10:51
  1. Haberler
  2. Dünya

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, yaptığı açıklamada, Trablus'un doğusundaki El-Garabulli açıklarında dün yaklaşık 80 göçmenin kurtarıldığını hatırlattı.

40 göçmen Libya açıklarında kayboldu

Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinin ardından bazı göçmenlerin kayıp olduğu bilgisine ulaştıklarını ifade eden Kasımi, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 ila 40 göçmenden şu ana kadar haber alınamadığını söyledi.

800 GÖÇMEN AKDENİZ'DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kasım daha önce yaptığı açıklamada, El-Garabulli açıklarında yasa dışı yollarla ülke dışına çıkmaya çalışan Afrika uyruklu 80 göçmenin kurtarıldığını duyurmuştu.

Kasım, 20'si kadın, 7'si çocuk göçmenlerin çoğunun Nijerya, Senegal, Kamerun, Fildişi Sahili ve Gana uyruklu olduğunu kaydetmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, yıl başından bu yana yaklaşık bin 800 göçmen Akdeniz'de yaşamını yitirdi.

İlginizi Çekebilir
Amerika'da 15 yılda 200 bin 'çocuk' evlendirildi
Amerika'da yılda 13 bin çocuk evleniyor. Son 15 yılda Amerika'da 200 binden fazla çocuk evliliği gerçekleşti.
Jeremy Meeks'in Bodrum'daki pozları evliliği bitirdi
Sabıkalı model Jeremy Meeks'in Bodrum'daki tatilde ünlü Topshop firmasının varisi Green ile görüntülenmesi evliliğin sonunu getirdi.
Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı
Terör yuvası haline gelen Almanya'da, PKK yandaşları Alman polisleriyle çatıştı, sokakları savaş alanına döndürdü.
Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar
Almanya'da G20 protestolarında öpüşen çift TOMA'nın müdahalesiyle karşılaştı, diğer sevgililer ise yerde yuvarlanmaktan kaçamadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

150
İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

104
Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

74
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

63
Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

38
Merkel, Hamburg olaylarını görmezden geliyor

Merkel, Hamburg olaylarını görmezden geliyor

91
Bosna Savaşının ithal katilleri için anıt dikildi

Bosna Savaşının ithal katilleri için anıt dikildi

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM