40 gün önce evlendiği eşini öldürüp, intihar etti

Muğla Fethiye'de kahvehane işleten Abdulvahap Bektaş ile ev hanımı Sevil Bektaş çiftinin ortalıkta görünmemesi üzerine merak eden komşuları, geçen perşembe günü saat 19.00'da, Akarca Mahallesi 840 Sokak'taki müstakil evlerinin ziline bastı. Ancak kapıyı açan olmadı.

KOMŞULAR KADINI KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Evin balkon penceresinden içeri bakan ve bir şey göremeyen komşuları, daha sonra camı kırıp içeri girdiklerinde, koridorda Sevil Bektaş'ı kanlar içinde yerde yatarken bulup, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başına sert bir cisimle vurulan Bektaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

KARISINI ÖLDÜREN KOCA DA İNTİHAR ETTİ

Polisin evde yaptığı aramada, çatı katında da Sevil Bektaş'ın eşi Abdulvahap Bektaş bilekleri kesilmiş ve tavandaki kancaya iple asılı halde ölü bulundu. Abdulvahap Bektaş'ın eşini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Üç yıl birlikte yaşadıktan sonra geçen 16 Mart'ta nikah kıyarak evlendikleri öğrenilen Bektaş çiftinin cesetleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ilk evliliğinden 2 çocuğu bulunan Sevgi Bektaş'ın cenazesi, yakınlarınca teslim alındı.

KOCANIN CENAZESİ ALINMADI

Sevgi Bektaş için Patlangıç Mezarlığı'nda öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı. Sevgi Bektaş ardından toprağa verildi. Abdulvahap Bektaş'ın Muğla Adli Tıp Kurumu'nda buluna cenazesi ise henüz alınmadı.