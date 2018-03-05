40 gündür kayıp olan genç kadın toprağa gömülü bulundu

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkisinde çoban köpeğinin battaniyeye sarılı çıplak halde toprağa gömülü kadın cesedi bulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

ELİ KOLU BAĞLI TOPRAK ALTINDA

Bölgeye giden ekipler, eli, kolu ve ayakları iple bağlı cesedin iki çocuk annesi Dilara Kandak'a (23) ait olduğunu belirledi. Ceset otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Burada yapılan otopside bıçak, silah yarası ya da darp izi gibi bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇTİ

Öte yandan kurum önüne cenazeyi teslim almaya gelen Kandak'ın yakınları baygınlık geçirdi. Kandak'ın teyzesi Şükran Koca, "Kuzum seni çok aradım ama bulamadım" diye gözyaşı döktü.

İKİ ÇOCUĞU VARDI

Eşinden 2 yıl önce ayrıldığı öğrenilen Kandak'ın 3 ve 5 yaşlarında iki çocuğu bulunduğu, 40 gündür kayıp olarak arandığı bildirildi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.