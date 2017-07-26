40 günlük bebeğin midesine beslenme tüpü takıldı

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde annesinden beslenemeyen, 3 kilo 700 gram ağırlığındaki 40 günlük Burak Efe Tuncer'in midesine neştersiz ameliyatla beslenme tüpü yerleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde 37 yaşındaki Sultan Tuncer, 40 gün önce üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Tuncer'in 'Burak Efe' ismini verdiği bebeği annesinden beslenemeyince, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'ne alındı.

Annesini ememediği için 40 günlük bebeğin midesine, karın duvarında herhangi bir kesi yapmadan endoskopi yardımıyla beslenme tüpü yerleştirildi. Çocuk Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Kocamaz, bebeğin doğumdan itibaren yutması yetersiz olduğu için annesini emmekte zorlandığını ve beslenme sorunu yaşadığını söyledi.

BEBEĞİN BESLENME SORUNU ORTADAN KALDIRILDI

Yrd. Doç. Dr. Dr. Kocamaz, bebeğin sağlığına kavuşması için midesine beslenme tüpü (Perkutan endoskopik gastrostomi) yerleştirilmesinin uygun görüldüğünü belirterek, "Yenidoğan Bilim Dalı Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Hacer Ergin ve Doç. Dr. Özmert Özdemir ve uzmanlarımızla birlikte bebeğimizin yutma fonksiyonunu taburcu olmadan önce tekrar değerlendirip midesine PEG tüpü (beslenme tüpü) yerleştirilmesinin uygun olacağını kararlaştırdık. Bebeğin ağırlığı 3 kilo 700 gram olmasına rağmen karın duvarından midesine uzanan beslenme tüpünü endoskopi yardımıyla yerleştirdik. Bu işlemden 16 saat sonra da bebeğimizi bu tüp aracılığıyla beslemeye başladık. Bebeğini beslerken annenin yaşadığı sorunları da bu sayede ortadan kaldırmış olduk." dedi.

Anne Sultan Tuncer, bebeğinin beslenme sorunun ortadan kalktığı için mutlu olduğunu söyledi.