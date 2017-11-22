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Konya merkezli 40 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Eş zamanlı olarak 40 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, 134 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

22.11.2017 - 09:05
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 134 kişi hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt  kapsamında kadrolaşmak' suçlarından yakalama kararı verildi.

Konya merkezli 40 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

OPERASYON SÜRÜYOR

Bunun üzerine bugün Konya merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

Konya merkezli 40 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

8 YIL BİRE BİR ÖĞRENCİLERLE İLGİLENDİ

Şüphelilerin örgüt içerisinde, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında görev yaptıkları ileri sürüldü. Örgüt içerisinde yer alan ümitçinin, örgüt içerisinde faaliyet gösterirken bağlantısını koparmış kişileri tekrar örgüte kazandırmak için görevlendirilen kişi olduğu belirtildi.

Şehir dışı talebe mesulünün ise, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrencilerin öğrenim gördükleri şehre giderek askeri öğrenciye örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenci ile 8 yıl boyunca bire bir ilgilenen kişi olduğu belirtildi.

Konya merkezli 40 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

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