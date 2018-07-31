taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.876
USD
4,8989
EURO
5,7449
ALTIN
191,99
PETR
75,2600

23 dakikada 255 çöp şiş yedi

Antalya'da üniversiteli Ceren Yılmaz, bir et restoranının düzenlediği yarışmada 23 dakikada 255 çöp şiş yiyerek yarışmayı kazandı.

DHA | 31.07.2018 - 12:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber

​Antalya'da et restoranı sahibi İlyas Demir (28), işletmeye ilgiyi artırmak için yarışma düzenlemeye karar verdi. 45 dakikada 200 çöp şiş yiyebilen kadın müşterisine 5 bin 500 TL değerinde bir cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yeme hakkı vereceğini duyuran Demir, beklediğinden fazla ilgiyle karşılaştı.

Demir, erkeklerden gelen talep üzerine aynı hediyeleri 301 çöp şiş yiyen erkek müşterisi için de vereceğini duyurdu.

40 KG'LIK CEREN 4 KİLO ET YEDİ

Üniversite öğrencisi Ceren Yılmaz da yarışmaya katılmak için restorana geldi. Minyon yapısı nedeniyle 200 çöp şiş yiyemeyeceği düşünülen Yılmaz, tartıya çıkarılarak kilosuna bakıldı. 40 kilogram gelen Yılmaz'ın hiç şansı olmadığını düşünen restoran sahibi İlyas Demir, "200 şişi yersen sana 4 ay değil, 5 ay boyunca ücretsiz yeme hakkı vereceğim" dedi.

23 dakikada 255 çöp şiş yedi

Ardından çöp şişler Yılmaz'a ikram edildi. 23 dakikada 255 çöp şiş, 3 bardak ayran, 2 bardak su, 1 tabak salata, 1 lavaş ekmek yiyen ve çay içen Ceren Yılmaz, hediyelerin sahibi oldu. 4 kilogramlık kuzu etinden yapılan çöp şişleri yiyen Ceren, tartıya çıktığında 47 kilogram olduğunu gördü.

"MİDEM ÇATLAR MI DİYE ÇOK KORKTUM"

Yarışmaya katılmak istediğini, anlatınca yakınlarının dahi bu işi yapamayacağını söylediğini kaydeden Yılmaz, kendisinden emin olduğunu belirtti. Yemek yemeyi çok sevdiğini ve insanın sevdiği şeylerde başarılı olabileceğini aktaran Yılmaz, “Herkes 'yapamazsın' dedi. Ama ben kendime güveniyordum, başardım. Şişler önüme konulduğunda hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Midem çatlar mı diye çok korkmuştum" dedi.

23 dakikada 255 çöp şiş yedi

"KAFASINI ÇÖP ŞİŞLERE GÖMDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Ceren Yılmaz'a dair tüm tahminlerinin alt üst olduğunu ve çok yanıldığını aktaran restoran sahibi İlyas Demir ise, "İlk çöp şişi eline alır almaz kafasını gömdüğünü gördüm. Sanki hiç yemek yememiş gibiydi. O an anladım hepsini yiyeceğini. 40 kilogramlık bir arkadaşımız, tartıya çıktığında 7 kilo aldığını gördük" dedi. İlyas Demir, yarışmanın büyük ilgi çektiğini belirterek, işlerinin yüzde 70 oranında arttığını söyledi.

Kadınlarda 350, erkeklerde 400 çöp şiş yiyebilene ise 3 tekerli kapalı kasa elektrikli motosiklet vereceğini de duyuran Demir, Antalya dışından çok sayıda misafirinin yarışmaya katılmak için yola çıktığını söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

135
Aleyna Tilki: Türkiye’de tatil mi yapılır

Aleyna Tilki: Türkiye’de tatil mi yapılır

730
Türkiye'nin BRİCS'e alınması gündemde

Türkiye'nin BRİCS'e alınması gündemde

75
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

53
Ahmet Şık: Bu ülkenin mayası kötülük barındırıyor

Ahmet Şık: Bu ülkenin mayası kötülük barındırıyor

437
iPhone X kaynayan çamur testinde

iPhone X kaynayan çamur testinde

56
Salih Müslim'den kuru tehditler

Salih Müslim'den kuru tehditler

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM