taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.911
USD
3,8022
EURO
4,6465
ALTIN
161,39
PETR
66,4500

40 liralık icra takibi için 2 bin 500 lira harcadı

Rize'de emekli Ekrem Bayraktar, kapattığı GSM hattına 9 yıl sonra gelen 39,90 liralık borcu sildirmek için inat etti.

DHA | 28.02.2018 - 14:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ardeşen'de yaşayan Ekrem Bayraktar'a 9 yıl önce kapattığı bir GSM hattı nedeniyle 39.90 lira borç geldi. Borcu ödememesi halinde hakkında icra takibi başlatılacağı ihbarı üzerine şirketin ilçedeki şubesine giden Bayraktar, sonuç alamadı. Bir süre sonra da icra takibi mesajı geldi. Borcu olmadığını kanıtlamak isteyen Bayraktar, köyünden yola çıktı, otomobili ile 1200 kilometre yol giderek ulaştığı firmanın İstanbul'daki merkezine ulaştı. Bayraktar, firma yetkililerine hattını 2009'da kapattığını ve borçlarını ödediğini belirtti. GSM şirketi tarafından yapılan araştırma sonucu, Bayraktar'ın borcu bulunmadığı belirlendi. Borcu olmadığının beyanı üzerine rahat bir nefes alan Bayraktar, memleketine döndü. Ekrem Bayraktar, 39.90 liralık borcu bulunmadığını ortaya çıkarmak için bir hafta geçirdiği İstanbul'da 2 bin 500 lira harcadığını söyledi. Bayraktar, tüm harcama fişlerini de biriktirdi.

40 liralık icra takibi için 2 bin 500 lira harcadı

"PSİKOLOJİMİ BOZDULAR"

Kendisine mesajla borcu olduğu yönünde ihbar yapıldığını anlatan Ekrem Bayraktar, bu durumun psikolojisini bozduğunu söyledi. Borcu olmadığını kanıtlamak için işin peşine düştüğünü anlatan Bayraktar, "Önce Ardeşen'de GSM şirketinin yerine gittim ve 'Psikolojimi, dengemi bozdunuz' dedim. Ben 39,90 lirayı ödememiş olsam anlarım ama ben bunu ödemişim. Ben oradaki yetkililere 'Bu parayı ödemeyeceğim' dedim. Bu sefer sert taşa çarptılar, kıvılcım çıkıyor. 'Gidip bunun hesabını soracağım' dedim. Gittim eve akşam oldu, psikolojim dengem bozuldu. Yattım uyku tutmadı. Sabah namazına kalktım, arabamı aldım hiç uyumadan doğru İstanbul'a gittim" dedi.

40 liralık icra takibi için 2 bin 500 lira harcadı

"İNAT ETTİM, BORCUM OLMADIĞINI KANITLADIM"

GSM şirketi ile görüştüğünü ve borcu olmadığının ortaya çıktığını anlatan Bayraktar, "Ben 39,90 lirayı elbette öderdim ama ödediğim parayı niye bir daha ödeyeceğim? İnat ettim, borcum olmadığını ortaya çıkardım. Bu iş bana 2 bin 500 liraya mal oldu hatta manevi olarak 5 bin lira bile harcadım. Ama haklılığımı kanıtladım ve rahat ettim." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama
Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama meydana geldiği, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildiği bildirildi.
Vergi daireleri de artık interaktif sisteme geçiyor
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün itibariyle İnteraktif Vergi Dairesi'ne geçiş sürecinin başladığı bilgisi verildi.
JÖH, PÖH ve koruculara aşı yapıldı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında meskun mahal operasyonlarına katılacak olan Jandarma ve Polis Özel Harekatçılar ile güvenlik korucularına Afrin'e gitmeden önce aşı yapıldı.
Yağış nedeniyle İZBAN yolda kaldı
İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle banliyö tren hattı İZBAN'ın kullandığı demir yolunda su baskını yaşandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

53
TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

135
Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

134
Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

109
Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

58
Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

58
Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

192
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM