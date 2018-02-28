40 liralık icra takibi için 2 bin 500 lira harcadı

Ardeşen'de yaşayan Ekrem Bayraktar'a 9 yıl önce kapattığı bir GSM hattı nedeniyle 39.90 lira borç geldi. Borcu ödememesi halinde hakkında icra takibi başlatılacağı ihbarı üzerine şirketin ilçedeki şubesine giden Bayraktar, sonuç alamadı. Bir süre sonra da icra takibi mesajı geldi. Borcu olmadığını kanıtlamak isteyen Bayraktar, köyünden yola çıktı, otomobili ile 1200 kilometre yol giderek ulaştığı firmanın İstanbul'daki merkezine ulaştı. Bayraktar, firma yetkililerine hattını 2009'da kapattığını ve borçlarını ödediğini belirtti. GSM şirketi tarafından yapılan araştırma sonucu, Bayraktar'ın borcu bulunmadığı belirlendi. Borcu olmadığının beyanı üzerine rahat bir nefes alan Bayraktar, memleketine döndü. Ekrem Bayraktar, 39.90 liralık borcu bulunmadığını ortaya çıkarmak için bir hafta geçirdiği İstanbul'da 2 bin 500 lira harcadığını söyledi. Bayraktar, tüm harcama fişlerini de biriktirdi.

"PSİKOLOJİMİ BOZDULAR"

Kendisine mesajla borcu olduğu yönünde ihbar yapıldığını anlatan Ekrem Bayraktar, bu durumun psikolojisini bozduğunu söyledi. Borcu olmadığını kanıtlamak için işin peşine düştüğünü anlatan Bayraktar, "Önce Ardeşen'de GSM şirketinin yerine gittim ve 'Psikolojimi, dengemi bozdunuz' dedim. Ben 39,90 lirayı ödememiş olsam anlarım ama ben bunu ödemişim. Ben oradaki yetkililere 'Bu parayı ödemeyeceğim' dedim. Bu sefer sert taşa çarptılar, kıvılcım çıkıyor. 'Gidip bunun hesabını soracağım' dedim. Gittim eve akşam oldu, psikolojim dengem bozuldu. Yattım uyku tutmadı. Sabah namazına kalktım, arabamı aldım hiç uyumadan doğru İstanbul'a gittim" dedi.

"İNAT ETTİM, BORCUM OLMADIĞINI KANITLADIM"

GSM şirketi ile görüştüğünü ve borcu olmadığının ortaya çıktığını anlatan Bayraktar, "Ben 39,90 lirayı elbette öderdim ama ödediğim parayı niye bir daha ödeyeceğim? İnat ettim, borcum olmadığını ortaya çıkardım. Bu iş bana 2 bin 500 liraya mal oldu hatta manevi olarak 5 bin lira bile harcadım. Ama haklılığımı kanıtladım ve rahat ettim." ifadelerini kullandı.