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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

31.05.2017 - 13:46
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Bugün öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çorum ile Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, küçük çaplı dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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