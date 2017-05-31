Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Bugün öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çorum ile Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, küçük çaplı dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."