40 metre yükseklikte mahsur kalan kuzu kurtarıldı

Muş merkeze bağlı Karaağaçlı Beldesinde 40 metre yükseklikte mahsur kalan kuzu, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Muş Merkeze bağlı Karaağaçlı Beldesi'nde bir kuzunun mahsur kaldığı ihbarı üzerine İl AFAD Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma ekipleri harekete geçti.
KUZU KURTARILDI
Profesyonel dağcılık eğitimi alan personeller tarafından yapılan keşif çalışmasının ardından, yaklaşık 40 metre yükseklikte mahsur kalan kuzunun yanına çıkan ekip, hayvanı güvenli bir şekilde indirdi.