40 Türk subaydan Almanya'ya sığınma talebi

80'lik Tekin Dede'nin 'Ben de varım' şiiri

1 Tarım Bakanı: Çiğ sütün yasaklanması söz konusu değil Faruk Çelik son günlerde çiğ süt satışı yasaklanacak haberleri için; "Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil" dedi.

2 Şanlıurfa'da Suriye sınırına Türk bayrağı asıldı Şanlıurfa’nın Akçakale Belediyesi, PYD denetimindeki Telabyad kenti sınırına dev Türk bayrağı astı.

3 80 yaşındaki dededen referandumda evet çağrısı Referandumda evet diyeceğini söyleyen 80 yaşındaki Tekin Dede, birlik vurgusu yaparak 'Evet' kampanyasına destek oldu.

4 Fenerbahçe'nin net borcu açıklandı Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin toplam borcunun 386 milyon 741 bin 96 lira olduğu açıklandı.

5 Trump'ın yeni Savunma Bakanı Mattis yemin etti Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Savunma Bakanı James Mattis, yeni görevine yemin ederek başladı.

6 CHP'li vekilden 'haberleşme giderleri' açıklaması Telefonla konuşma ve seçmene gönderdiği mektupların faturası 1 milyon 200 bin lira tutan CHP'li vekil, bunun kendi hakkı olduğunu savundu.