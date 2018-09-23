40 yıl önce ölen adamın cesedi incir ağacından bulundu

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, 1974 yılında Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren bir adamın cesedine 40 yıl sonra ulaşılabildi.

Haberlere göre Ahmet Hergüner isimli şahsa ait ceset, midesindeki tohumdan çıkan incir ağacının büyümesi ve bölgede pek rastlanmayan bir ağaç olmasından ötürü dikkatleri üzerine çekmesi sayesinde bulundu.

MİDESİNDEN ÇIKAN İNCİR TOHUMLARI

Araştırmacılar, Hergüner'in içerisinde bulunduğu tünele atılan dinamit sonucu, tüneldeki diğer iki kişiyle birlikte yaşamını yitirdiğini tespit etti. Buna göre dinamit patlamasının tünelin içerisinde oluşturduğu büyük delik, ortama ışık girmesine imkan tanıyarak incir tohumunun filizlenmesine imkan tanıdı.

​Ahmet Hergüner'in 84 yaşındaki kız kardeşi Münur Hergüner, "Yarısını Yunanların, diğer yarısını da Türklerin oluşturduğu 4 bin nüfuslu bir köyde yaşıyorduk. 1974'te huzursuzluklar patlak verdi. Kardeşim Ahmet, Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) katıldı. 10 Haziran Günü Yunanlar onu kaçırdı" dedi. Yıllarca kendisinden haber alamadıkları kardeşini aramaya devam ettiklerini dile getiren Hergüner, kardeşinin mezarının midesindeki tohumdan filizlenen bir incir ağacıyla işaretlenmiş olduğundan habersiz olduklarını söyledi.

İNCİR AĞACI ORTAYA ÇIKARDI

2011'de bir araştırmacının, dağlık bölgedeki bir arazide, etrafta benzerlerinin bulunmamasına rağmen bir mağaranın içerisinden nasıl incir ağacı çıkmış olabileceğini merak etmesiyle gerçek gün yüzüne çıktı. Araştırmacı, ağacın etrafında yaptığı kazı ve incelemeler sırasında insan kalıntıları ve kemikleri keşfedince yetkililer alarma geçti. Yapılan kazılarda iki kişinin daha kemiklerine rastlandı.