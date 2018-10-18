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400 bin lira değerindeki İngiliz yarış atı çalındı

Adana'da eski yarış atı olan İngiliz cinsi 'Tell Me Mama' ile 6 aylık yavrusu kaldığı ahırda çalındı.

İHA | 18.10.2018 - 07:49..
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Yüreğir İlçesi Atatürk Mahallesi 4547 sokakta bulunan müstakil evin altındaki ahırda kalan Mehmet Katar’a ait İngiliz yarış atı ve yavrusu çalındı. Gece yarısı ahıra inen Katar, Tell Me Mama isimli yarış atını ve yavrusunu göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi.

YAVRUSU 50 BİN LİRA

Polis ekipleri yaptığı incelemede Tell Me Mama ve 6 aylık yavrusunun çalındığını tespit etti. Yaklaşık 400 bin TL değerindeki İngiliz yarış atı olan Tell Me Mama, sakatlandıktan sonra yarışlardan çekildi.

Daha sonra Tell Me Mama damızlık olarak kullanıldı. Ahırda annesi ile birlikte kalan 6 aylık yavru tayın ise değerinin yaklaşık 50 bin TL olduğu öğrenildi.

Polis İngiliz yarış atı ve yavrusunu çalanları yakalama çalışması başlattı.

400 bin lira değerindeki İngiliz yarış atı çalındı ViDEO

400 bin lira değerindeki İngiliz yarış atı çalındı

400 bin lira değerindeki İngiliz yarış atı çalındı

400 bin lira değerindeki İngiliz yarış atı çalındı

400 bin lira değerindeki İngiliz yarış atı çalındı

400 bin lira değerindeki İngiliz yarış atı çalındı

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