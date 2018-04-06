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400 yıllık Hacı Hüsrev Camii yeniden ibadete açıldı

BEYOĞLU'NDA bulunan 400 yıllık tarihi Hacı Hüsrev Camisi'nde restorasyon sona erdi.

İHA | 06.04.2018 - 17:32..
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Beyoğlu'nda bulunan 400 yıllık tarihi Hacı Hüsrev Camisi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı, cami ibadete açıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin’in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen camide kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

400 yıllık Hacı Hüsrev Camii yeniden ibadete açıldı

“400 YILLIK BİR ESERİN İHYASINA BİRLİKTE ŞAHİTLİK EDİYORUZ”

İstanbul Valisi Vasip Şahin açılışta yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 400 yıllık bir eserin ihyasına birlikte şahitlik ediyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Bu yurt, bu vatan şehit kanlarıyla sulanmıştır, canla kanla vatan haline getirilmiştir ama bu toprağa mühür camileriyle medreseleriyle ve kültür eserleriyle vurulmuştur" İfadelerini kullandı.

Şahin, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarını takdir ettiklerini debelirterek, valilik yetki ve imkanlarıyla birçok tarihi eser, tarihi cami ve külliyenin ihya edildiğini söyledi.

400 yıllık Hacı Hüsrev Camii yeniden ibadete açıldı

400 yıllık Hacı Hüsrev Camii yeniden ibadete açıldı

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