4000 yıllık şehir tarihe ışık tutuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan, her yıl mayıs ve haziran ayları arasında yapılan kazı çalışmalarıyla bölgenin tarihinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

4 KÜLTÜR KATI

Aşağı şehir ve yukarı şehir olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale mevkisinde bugüne kadar yapılan kazılarda, birinci katmanda Osmanlı dönemi, ikinci katmanda Demir Çağı, üçüncü katmanda Geç Tunç Çağı, dördüncü katmanda ise Eski Tunç Çağı olmak üzere dört kültür katı tespit edildi.

ÖNEMLİ ŞEHİR MERKEZİ

Özellikle üçüncü katmandaki kazılarda çıkarılan cam şişe ve Hitit İmparatorluğu dönemine tarihlenen çivi yazılı tablet, önemli buluntular arasında yer alıyor. "Aşağı şehir"de yapılan jeomanyetik araştırmalarda, Hitit dönemine ait şehir suru ve kapısı tespit edilirken, bölgenin, milattan önce 2 bin yılının ikinci yarısında Hitit İmparatorluk Çağı'nda önemli bir şehir merkezi olduğu ortaya çıkarıldı.

"KAZI ÇALIŞMALARI 50-100 YIL DAHA SÜRECEK"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç, "Kazı çalışmalarında şu ana kadar milattan önce 2000 yılına yani Hitit dönemine ait eserler bulundu. Bizim için en önemlisi de Anadolu'da ilk cam eser olabilecek cam şişeler bulunmuştur. Bunun dışında kemik mühür ve kil tabletler de bulunan eserler arasında. Yine aslan başı da bulunan eserlerden birisi. Kazı çalışmaları devam ettikçe çıkan eser sayısı da artıyor. Bilim adamları, buradaki kazının 50-100 yıl süreceğini söylüyor. O kadar geniş bir alanı kapsıyor. Burası, milattan önce 2000 yılından itibaren çıkan eserlerden ve buluntulardan da anlaşıldığına göre, Anadolu'nun önemli kavşak merkezlerinden birisi. Bunun kesin tespiti için çalışmalar devam ediyor." dedi.



