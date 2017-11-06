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Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Altının gramı 158,4 lira, çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını da 1.059 liradan satılıyor.

06.11.2017 - 10:03
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Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 158,4 lira seviyelerinde dengelendi.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRMÜŞTÜ

Cuma günü yükseliş eğilimdeki döviz kurlarının etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 158,9 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kazancıyla 158,7 liradan tamamladı.

GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,26 değer kaybederek 158,4 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.059 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,10 azalışla 1.268,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, cuma günü dolar kurundan aldığı destekle 158,9 liraya yükselen altının gram fiyatının, yeni haftaya düşüşle başladığını kaydetti.

Altın fiyatlarının genellikle kasım aylarında negatif seyir izlediğini anımsatan Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 156,9 liranın destek, tarihi zirvesi olan 158,9 liranın ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Memiş, bugün Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 1.266 doların destek, 1.276 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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