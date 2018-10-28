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Hakkari'de 2 terörist öldürüldü

Hakkari'de terör örgütü PKK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 28.10.2018 - 22:42..
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Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK'ya yönelik operasyon yapıldığını açıkladı.

TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 21.30 sıralarında ilimiz merkez Kavaklı köyü kırsal alanında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu icra edilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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