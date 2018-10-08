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Mardin'de 2 PKK'lı öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü operasyon ile patlayıcı düzeneklerinin imha görüntüleri basın ile paylaşıldı.

DHA | 08.10.2018 - 12:59..
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Mardin'de 2 PKK'lı öldürüldü

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 4 gün önce, Nusaybin ilçesi kırsal alanında bulunan Dibek Mahallesi kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak icra edilen hava destekli, 'Kılıç-40' özel birlik operasyonunda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede arama çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Mardin'de 2 PKK'lı öldürüldü

Açıklamada şöyle denildi: "Mardin İl Jandarma ekiplerince bölgede yapılan geniş çaplı arama tarama faaliyetinde birçok barınak ve sığınaklarda yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir.

Mardin'de 2 PKK'lı öldürüldü VİDEO

2 ADET ZAGROS KESKİN NİŞANCI SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan arama tarama faaliyetinde ele geçirilen malzemeler, 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-4 piyade tüfeği, 8 adet 12.7 mm dolu mühimmatı, 2 adet keskin nişancı silah dürbünü,1 adet monte etmek için kullanılan kelepçe, 1 adet susturucu (M-4), 5 adet M-4 piyade tüfeği şarjörü, 148 adet 5,56 mm fişek, 2 adet taarruz tipi el bombası, 2 adet tabanca şarjörü, 30 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet termal dürbünü, 10 adet hafıza kartı, 4 adet radyo, 1 adet ses kayıt cihazı,1 adet yeasu marka telsiz, 5 adet cep telefonu, 8 adet büyük tüp, 20 kilo amonyum nitrat, 1 adet silah gezi ve bir miktar örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçilmiştir.

Mardin'de 2 PKK'lı öldürüldü


Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir."

Mardin'de 2 PKK'lı öldürüldü


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