408 bin emeklinin beklediği düzenleme kabul edildi

408 bin memur emeklisini ilgilendiren düzenlemeye göre, 30 yıldan fazla hizmeti bulunan emeklilere en az 100 TL ödeme yapılacak. Ödemeler, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk 3 ay içinde başlayacak. 7 bin 500 TL’ye kadar olan bölüm ilk 3 aylık dönemde ödenirken kalan kısım ise bir yıl sonra aynı ay içinde ödenecek. Emeklilerle ilgili bu düzenlemeyi de içeren tasarının görüşmeleri halen Meclis Genel Kurulu’nda sürüyor. Düzenleme, tasarının tümü Meclis’ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanının onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanınca yürürlüğe girecek.

"ADALET VE HAKKANİYETLE BAĞDAŞMIYOR"

Muhalefetten ise düzenlemeye, “adalet” ve “hakkaniyet” ilkeleriyle bağdaşmadığı eleştirisi geldi. MHP’li Mustafa Kalaycı, “30 yıl üstü ikramiye farklarının güncelleme yapılmadan verilmesi ‘adalet’ ve ‘hakkaniyet’ ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Konuya ilişkin olarak dava açmış olanlara, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren kanuni faiz işletilerek ödeme yapılacak olması, dava açanlar ile açmayanlar bakımından da eşitsizliğe neden olacaktır” derken, CHP’li Zekeriya Temizel de şöyle konuştu:

"KENDİNİZİ O İNSANIN YERİNE KOYUN"

“400 bin kişiyi ilgilendirdiği düşünülen bu düzenlemeyle ilgili olarak yapılan değişiklikler, gerçekten Meclisteki bu çınarda, demokrasi çınarımızda çok büyük bir oyuk açmak üzere. Bu olmaz. Yasa dediğiniz onlar hakkaniyete uygun olmak zorundadır. Hakkaniyete uygun olmayan yasanın hukuki olması veya yasaya o maddenin yazılması hiçbir şey ifade etmez. 1990’lı yılların başında emekli olmuş 3’üncü dereceden bir öğretmene vereceğiniz paranın kuruşlarla ifade edildiğini düşünün. Önergelerle değişmiş, yapılan değişiklikte bu 50 liraya çıkartılmış. Bir yıllık ikramiyesinin karşılığında kendisine 50 lira verilen bir insanın bu davranışını birazcık kendinizi onun yerine koyarak değerlendirin.”

AĞBAL: SORUNU ÇÖZÜYORUZ

Maliye Bakanı Naci Ağbal da, 30 yıldan fazla süreyle çalışıp da emekli olanların ikramiyelerinin hesaplanmasına ilişkin sorunun çözüldüğünü belirterek, “Burada yargıda devam eden davalar var. Özellikle Anayasa Mahkemesinin bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi iptal ettiği tarihten geriye dönük olmak üzere bu şekildeki hak sahibi bütün vatandaşlarımızın emekli ikramiyelerini yargısal ihtilafları ortadan kaldırmak suretiyle değiştiriyoruz. Burada ben muhalefet partilerine de teşekkür ediyorum. Komisyon aşamasında hep beraber ortak bir değerlendirme yaptık ve her yılbaşında hesaplanacak emekli ikramiyesinin asgari tutarlarına ilişkin ortaklaşa bir belirleme yaptık. Dolayısıyla, bu belirlemeyle de hakikaten bu alandaki bir sorunu da çözmüş olacağız” diye konuştu.

MALİYET 2 MİLYAR LİRA

Ağbal, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken de, sosyal güvenlik emekli ikramiyesine ilişkin hesapta yanlışlık olmadığını belirterek “SGK’nın yaptığı teknik çalışmaya göre, emekli ikramiyesinden kaynaklı maliyet yaklaşık 2 milyar lira, bunun da bugüne kadar yaklaşık 400 milyon lirası ödendi” dedi.