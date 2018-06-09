TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, Habertürk TV'de Kübra Par ve Eren Eğilmez'in yönettiği programına konuk oldu. Arınç, mahkemesi devam eden damadının hukuki sürecine ilişkin gelen soruyu yanıtladı.

ARINÇ'IN DEĞİŞEN SÖYLEMİ

Kübra Par; Arınç'ın, damadının tutuklu yargılanırken, tutuksuz yargılanmaya başlanmasından sonra söyleminin değişmesiyle davanın seyrinin değişmesi arasında bir bağlantı olup olmadığını sordu.

Bülent Arınç damadı hakkında konuştu ViDEO

Arınç, "Damadımın mahkemesi devam ediyor, sayın Gökçek herkesin bilmesini istediği için herkes biliyor, yargı süreci devam ediyor. Kızım kendisinden memnun, aile olarak da memnunuz. Doçentti. Bir ayı kalmıştı, açığa alındı, savunmalar yapıldı ve ihraç edildi. Sonra hakkında dava açıldı. Ağlamadık, sızlamadık. Kimseye gitmedik. Hukuki süreç olarak bakıyoruz. Tutuklandı, beş gün sonra tahliye edildi. Bu şekilde 30 bin kişi var (şartlı tahliye). Benim bir gücüm ile olmuş olsaydı (tahliyesi) damadımın hiç bu safhalardan geçmemesi lazımdı."dedi.

"TAHLİYE ESASTIR"

Davanın henüz bitmediğini ancak tahliye kararının esas alınması gerektiğini savunan Arınç, tutuklanmanın istisnai olması gerektiğini belirtti.

Arınç, "Tutuklama istisnai olmalı serbest yargılama kural olmalı. HDP'liler için de bunu söylemişimdir. Maktul oradadır, elinde silah ile yakalanır, bunda geçerli olmaz. FETÖ ile iltisaklıların hakim savcı olduğunu dikkate alırsak, ben tahliye esastır diyorum. Dosyadaki delillerin zayıflığı nedeni ile serbest kalmıştır. (Damadı) Daha fazla delillere dair de söylerim de dava devam ediyor" dedi.