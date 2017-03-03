Kraliçe'nin dudak uçuklatan maaşına zam yapılacak

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında komisyon aşamasından dün geçen tasarıya göre, Kraliçe'nin kraliyet ailesine bağlı şirketlerden aldığı kar payı yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarılacak.

MAAŞI 76 MİLYON STERLİNE ULAŞACAK

Bu durumda Kraliçe Elizabeth'in yıllık geliri 76 milyon sterline (348 milyon TL) ulaşacak.

Tasarıya göre, Kraliçe artan geliriyle Buckingham Sarayı'nın 10 yıl sürmesi ve 360 milyon sterline mal olması öngörülen restorasyonuna katkıda bulunacak. Sarayda su ve elektrik tesisatı başta olmak üzere kapsamlı bir yenileme planlanıyor.

2'YE KARŞI 15 OYLA KABUL EDİLDİ

Tasarı komisyonda dün yapılan oturumda 2'ye karşı 15 oyla kabul edildi. Karşı oy kullanan İskoç Ulusal Partisi milletvekili Tommy Sheppard, tasarının İngiliz parlamento binası Westminster Sarayı'nın restorasyonu için milletvekillerinin maaşına zam yapmaya benzetti. Tasarının Avam Kamarası genel kurulundaki oylamada sorunsuz bir şekilde onaylanması bekleniyor.

SERVETİ 20 MİLYAR STERLİN

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in liderliğindeki kraliyet ailesinin serveti, bağlı şirketler, taşınmazlar, sanat koleksiyonları ve mücevherlerle birlikte 20 milyar sterlini buluyor. Sadece Buckingham Sarayı'nın değerinin 2 milyar sterlinden fazla olduğu belirtiliyor.

14 BAŞBAKAN GÖRDÜ

Babasının ölümünü takiben 25 yaşında tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth, 2015 yılında büyükannesi Kraliçe Victoria'nın rekorunu kırarak 89 yaşındayken, İngiliz monarşisinin en uzun süre tahtta kalan monarkı oldu. 90 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu süre boyunca Winston Churchill'den Theresa May'e kadar toplam 14 İngiliz Başbakanı gördü.