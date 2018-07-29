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Endonezya'da deprem
6,4 büyüklüğündeki depremde, Lombok Adası'ndaki binanın çökmesi nedeniyle en az 3 kişi öldü.
Haber Merkezi | 29.07.2018 - 05:17..
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Lombok Adası'ndaki binanın çökmesi nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.
AYTINTILAR GELECEK..
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