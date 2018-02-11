Yazarları tarafından isimleri değiştirilen kitaplar

Kitapseverler tarafından beğeniyle okunan eserlerin isim öyküleri oldukça farklı. Bazı kitaplara daha çok akılda kalmak için isimler verilirken, bazılarına ise ticari kaygı için isimleri son anda editörler, yayınevleri arasında değiştirilmiş.

Kitaplar yazarın kaleminden çıkıp yayınevine gelmesine kadar pek çok zorlu süreçten geçerler. Yayınevine ulaşan kitabın yayınlanıp yayınlanması da yönetimin insiyatifine kaldığını da belirtmek lazım. İsimleri değiştirilen ve günümüze kadar başarıyla ulaşmış 10 önemli klasik eser...

Amerikalı yazar F. Scott Fitzgerald'ın Muşteşem Gatsby, 20. Yüzyıl Amerikan edebiyatının en iyi romanlarından biridir. İsmi ise akılda kalıcı.

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George Orwell’ın yayımcısı, bugün ’1984′ diye bilinen ünlü fantastik romana ‘The Last Man in Europe’ isminin verilmesine karşı çıktı… Bu ismin hiç ticari olmayacağını söyledi ve ’1984′ ismini önerdi.

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Rus yazar yn Rand’ın ünlü romanı için düşündüğü ilk isim ‘The Strike’ imiş.1956 yılında, kitap yayımlanmadan bir yıl önce, yazar, kitabın isminin içeriği hakkında gereğinden fazla detay verdiğini düşünerek, eşinin de tavsiyesi üzerine, ‘Atlas Shrugged’ adını tercih etmiş.

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D&R

İrlandalı ünlü yazar Bram Stoker’ın en ünlü kitabı olan Drakula için önerdiği ilk isim ‘The Dead Un-Dead’ idi. Yani Ölü Ölüler... Hangisi daha akılda kalıcı sizce?

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D&R

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ABD'li yazar Ernest Hemingway'ın 1926'da yayımladığı romöanı için düşündüğü ilk isim Fiesta idi. Yazarın yayımcısı eski Güneş de Doğar adını uygun görmüş.

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İdefix

Amerikalı yazar Author Joseph Heller, kitabına ilk olarak Catch-11 adını düşünse de daha sonra 11′in iki katı olan 22 rakamında karar kılar.

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D&R

Harper Lee'nin çok okunan ünlü romanının ilk adı Atticus idi. Harper Lee, kitabın ismini sadece bir karaktere bağlamanın son derece sınırlandırıcı olduğunu düşünerek kitabın ismini değiştirdi.

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Ünlü yazar Jane Austen, kitaba bu ismi koymadan önce düşündüğü son isim ‘First Impressions’ İlk İntiba yani.

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D&R

İngiliz yazar Frances Hodgson Burnett, bugün ‘The Secret Garden' olarak bilinen romanı için kafasında kurguladığı isim ise ‘Mistress Mary’ idi.

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İrlandalı yazar James Joyce’un bu romanı için düşündüğü isim ‘Ulysses in Dublin’ idi. Daha önce yazdığı ‘Dubliners’ romanında adı geçen baş karakterleri bu romanında da kullandığı için bu adı seçmeyi uygun görmüştü.

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D&R

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