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41 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı

16 ilde eş zamanlı başlatılan FETÖ operasyonlarında 31'i muvazzaf, toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 09:38..
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Operasyonla ilgili bilgilendirmede şöyle denildi:

"Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'nin Subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda 60 askeri personel tespit edildi.

ARALARINDA ALBAYLAR DA VAR

Bu şahıslardan 4'ü albay, 4'ü Yarbay, 1'i Binbaşı, 7'si yüzbaşı, 26'su üsteğmen 15'i teğmen, 3'ü astsubay olmak üzere 60 askeri personelden 19'u hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı anlaşılmış, 31'i muvazzaf toplam 41 şüpheliye yönelik 29/5/2018 günü ilimiz başta olmak üzere 16 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında 17 şahıs gözaltına alınmış diğer şahısların yakalanmaları yönünde çalışmalar devam etmektedir. "

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