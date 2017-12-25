Şırnak'ta terör operasyonu

Ilımlı islam'a geçilen Suudi Arabistan'da günlük hayat ABD'nin ünlü medya organı New York Times tarafından inceleme altına alındı. Ortaya ilginç manzaralar çıktı.

Abdullah Gül, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine karşı direnenleri kapsayan ve yargılanmalarını engelleyen KHK için "Yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık kaygı verici." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile görüşen Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, ülkesinin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurdu.

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Everton Cenk Tosun'u istiyor

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın, Cenk Tosun'u transfer etmek için Beşiktaş'a 20 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.