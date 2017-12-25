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Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak Silopi'de devam eden operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

DHA | 25.12.2017 - 20:00..
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İstihbari çalışmaların ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Silopi ilçesinin Buğdaylı ve Bostancı köyleri arasında bulunan bölgeye operasyon düzenledi.

OPERASYONDA ELE GEÇENLER

Operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 6 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Sentetien F99 marka tabanca, 2 savunma tipi el bombası, 1 av tüfeği, Kalaşnikof tüfeğe ait 8 şarjör, 1 tabanca şarjörü, 207 Kalaşnikof tüfeği fişeği, 4 tabanca fişeği ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.

Şırnak'ta terör operasyonu

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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