41 yaşında üniversiteden mezun oldu

Antrenörlük yapan, iki çocuk babası 41 yaşındaki Göksel Cingöz, 2011 yılından beri Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde Muay Thai Antrenörü olarak görev yapıyor. Üniversite hayalini yıllar sonra gerçekleştiren Göksel Cingöz, öğrencilere örnek oldu.

37 YAŞINDA ÜNİVERSİTE HAYATI BAŞLADI

Kayseri’de Muay Thai, Kickboks ve boks gibi branşlarda 40’tan fazla milli sporcu, Avrupa ve Dünya Şampiyonu dereceleri elde eden sporcular yetiştiren Göksel Cingöz, "Yetiştirdiğim sporcular arasında beden eğitimi öğretmeni, akademisyen, polis özel harekatçı, astsubay ve teğmenler de bulunuyor. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yükse Okulu’nda burslu okuyan bir çok öğrencim bulunuyor. Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu’nda okuyan bazı öğrencilerim derslerini bahane ederek antrenmanlara gelmedi. Bende bu öğrencilerime örnek olabilmek için 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu yetenek sınavına girdim ve 37 yaşında üniversite hayatım başladı." dedi.

ÖĞRENCİLERE ÖRNEK OLDU

Derslerin spor yapmaya ve başarı elde etmeye engel olmadığının altını çizen Göksel Cingöz, "Üniversitede sporcularım ile sayısız Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları, üst üste 4 sene Muay Thai ve Kickboks’ta üniversiteler arası takım şampiyonlukları elde ettik. Yetiştirdiğim bir çok sporcu, lise eğitimini yarım bırakmış ve dışarıdan liseyi bitiren öğrencilerdi. Bu öğrencilere örnek olmak için Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu Rekreasyon bölümünü bitirerek 41 yaşında mezun oldum. Halen aktif olarak Muay Thai Milli takımlar Baş Antrenörü olarak görev yapıyorum. Muay Thai Federasyonunda 2008 yılında minikler teknik kurul, 2010 yılında gençler teknik kurul, 2012 yılında büyükler teknik kurulunda görev yaptıktan sonra 2013 yılında büyükler teknik kurul başkanı olarak görevlendirildim. Halen büyükler teknik kurul başkanlığı görevini yürütmekteyim." diye konuştu