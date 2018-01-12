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41 yıllık yol arkadaşı Murat 131'den vazgeçmiyor

Eskişehir'de yaşayan Mustafa Gözen, 41 yıldır kullandığı otomobilinden bir türlü ayrılamıyor.

İHA | 12.01.2018 - 12:42..
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41 yıllık yol arkadaşı Murat 131'den vazgeçmiyor

İnönü ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Mustafa Gözen ismindeki vatandaş, gençliğinde aldığı Murat 131 otomobilini halen kullanıyor.

Değişen parçanın bulunmadığı otomobilin bakımları ise zamanında yapılıyor.

Çok sevdiği otomobilinin hiçbir zaman kendisini yolda bırakmadığını belirten Gözen, ömrünün sonuna kadar satmayı düşünmediğini dile getirdi.

41 yıllık yol arkadaşı Murat 131'den vazgeçmiyor

"BENİ HİÇ YOLDA BIRAKMADI"

Yıllardır kullandığı aracının hiç yolda kalmadığını anlatan Gözen, büyük bir masrafla şimdiye kadar karşılaşmadığını söyledi. Çevredeki insanların otomobile ilgi duyduğunu aktaran Gözen, şunları söyledi:

"Murat marka aracımı 1977 yılında Söğüt’te çalışırken Bilecik’den almıştım. Şu anda 41 yaşında, şimdiye kadar büyük bir masraf çıkartmadı. Normal bakım masrafları oldu. Onları da gerektikçe yaptırıyorum. Ben kendim de biraz anlıyorum, motoru falan değil ama elektrik aksamından anlıyorum. Ufak bakımlarını ben yapıyorum. Satmayı düşünmüyorum. Beni hiç yolda bırakmadı. Bir kere ava gittiğimizde saplandı, öyle kaldı. Bu benim ilk kendi arabam. Bundan sonra yenisini alsam kullanamam. Zaten yaşım 77-78 oldu. Beni ancak idare eder. Ben emekli olup, öbür tarafa gittiğimde artık nasıl olacak çocuklar bilirler. Sağ olduğum müddetçe bineceğim. Bozüyük’e sanayiye ve Eskişehir’e gittiğimde hemen insanlar toplanıyor. ’Satacaksan önce bize haber ver’ diyorlar."

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41 yıllık yol arkadaşı Murat 131'den vazgeçmiyor

41 yıllık yol arkadaşı Murat 131'den vazgeçmiyor

41 yıllık yol arkadaşı Murat 131'den vazgeçmiyor

41 yıllık yol arkadaşı Murat 131'den vazgeçmiyor

41 yıllık yol arkadaşı Murat 131'den vazgeçmiyor

41 yıllık yol arkadaşı Murat 131'den vazgeçmiyor

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