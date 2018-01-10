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Raflarda yerini alan kitaplar

Okuyucularıyla tanışmayı bekleyen yeni eserler, raflarda yerini aldı.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 14:05..
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Raflarda yerini alan kitaplar

Yeni yılda çalışmalarına ara vermeden devam eden yayınevleri, okuyucularını yeni kitaplarla beslemeye devam ediyor. romandan anıya, araştırma-incelemeden denemeye değin Türk ve dünya yazarlarının kitaplarından oluşan yeni okuma listemizde herkese göre kitap var.

SÜREYYA SU - GÜZELİN VE ÇİRKİNİN ÖTESİNDE

Raflarda yerini alan kitaplar

Süreyya Su, serüveni heyecanlı ve mazisi uzun estetik tartışmalarını, bir kısmı daha önce çeşitli dergilerde yayımlanan, ancak bu kitap için gözden geçirilen, bir kısmı da bu kitabın kapsamı ve içeriği doğrultusunda “yeni” yazılan yazılarıyla hem düşünsel, teorik yanlarını vurgulayarak hem tarihsel devamlılık güzergâhlarına uğrayarak hem de politik ve ekonomik (ekonomi-politik) yanlarını da ihmal etmeden ortaya koyuyor.

Yazar: Süreyya Su

Yayınevi: Can Yayınları

Yayım yılı: 2017

Türü: Yazılar

Dili: Türkçe

Syf: 272

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Pandora

MUSTAFA HOŞ -HANÇER

Raflarda yerini alan kitaplar

Yazar Mustafa Hoş'un günümüz Türkiye’sinde yaşananlara ışık tutan politik romanı olan 'Hançer'

Yazar: Mustafa Hoş

Yayınevi: Destek Yayınları

Yayım yılı: 2017

Dili: Türkçe

Türü: roman

Syf: 272

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitap Yurdu

NANCY KRICORIAN - EKMEK VE ATEŞ DÜŞLERİ

Raflarda yerini alan kitaplar

Yazarın, 2003 yılında yayımlanan ikinci romanı Ekmek ve Ateş Düşleri, Ani Silver adındaki yarı Ermeni yarı Yahudi olan Amerikalı bir üniversite öğrencisinin bir değişim programıyla Paris’te geçirdiği bir yılı anlatıyor.

Yazar: Nancy Kricorian

Yayınevi: Aras Yayıncılık

Çeviren: Yeşim Burul

Türü: Roman

Yayım yılı: 2017

Syf: 272

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

TONY JUDT - OLGULAR DEĞİŞİNCE

Raflarda yerini alan kitaplar

u konu yelpazesiyle Olgular Değişince, büyük bir tarihçinin, okuruna dünyanın geçmişteki ve bugünkü hali ile gelecekte alması gereken hali arasında derin bir bağ kurdurma kudretini gözler önüne serer.

Yazar: Tony Judt

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Çeviren: Dilek Şendil

Yayım yılı: 2017

Türü: Roman

Syf: 328

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

HOGO BALL - ZAMANIN DIŞINA KAÇIŞ/ BİR DADA GÜNLÜĞÜ

Raflarda yerini alan kitaplar

Yayımlanma tarihinden 90 yıl sonra Paris Yayınları’yla ilk kez Türkçe’ye çevrilerek okuyucuyla buluşan Die Flucht aus der Zeit;Ball’un iç dünyasını, ruhundaki Dadaizm harelerini, hayatının on yıllık kesitinde yaşadığı her anıyı, tanıştığı her insanı, birinci ağızdan ve o dönemin gerçekleriyle sunarak sizi zamanın dışına kaçırıyor.

Yazar: Hugo Ball

Yayınevi: Paris Yayınları

Çeviren: Sibel Erduman

Yayım yılı: 2017

Türü: Roman

Syf: 344

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

ETHAN HAWKE - ŞÖVALYELLİĞİN KURALLARI

Raflarda yerini alan kitaplar

Ünlü oyuncu Ethan Hawke’tan hayatı bir şövalye gibi yaşamanın sırları…

Yazar: Ethan Hawke

Yayınevi: Doğan Novus

Çeviren: Sevi Sönmez

Türü: Roman, mektup

Yayım yılı: 2017

Syf: 148

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

SES VER İLHAM VER/ KOLEKTİF

Raflarda yerini alan kitaplar

Sadece okuyabilme şansına sahip olanlara değil, görme engelli dostlarımıza da ulaşabilmek için bu kitabı 18. Marka Konferansı’nda ‘sesli kitap’ haline getirip Tara Kitap aracılığı ile hediye edilecek.

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Tara Kitap

Derleyen: Selcen Gür

Yayım yılı: 2017

Türü: Öykü

Syf: 192

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

LISA J. COHEN - PSİKOLOJİ

Raflarda yerini alan kitaplar

A’dan Z’ye Psikoloji bir orta yol bularak tüm insanlara hitap etmesi, onların merakını uyandırmayı amaçlaması ve bilimsel bir değer taşıması bakımından bu boşluğu dolduruyor.

Yazar: Lisa J. Cohen

Yayınevi: Say Yayınları

Çeviren: Mihriban Doğan

Yayım yılı: 2017

Syf: 560

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

MUSTAFA BECİT - İNSAN ÇÜRÜMEYE BAŞLADIĞINDA

Raflarda yerini alan kitaplar

Mustafa Macit, ikinci romanında okurlarına edebiyat zevki tatırıyor.

Yazar: Mustafa Macit

Yayınevi: Küsurat Yayınları

Yayım yılı: 2017

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf: 216

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

KAREN M. MCMANUS - BİRİMİZ YALAN SÖYLÜYOR

Raflarda yerini alan kitaplar

"Çarpıcı bir hikâye, inanılmaz süratli bir kurgu ve merak uyandırıcı karakterler birleşerek heyecan verici, tek oturuşta bitirilecek bir gerilim yaratmış." –The Guardian-

Yazar: Karen M. Mcmanus

Yayınevi: Yabancı Yayınları

Çeviren: Selen Ak

Yayım yılı: 2017

Türü: Roman

Syf: 352

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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