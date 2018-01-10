Raflarda yerini alan kitaplar

Yeni yılda çalışmalarına ara vermeden devam eden yayınevleri, okuyucularını yeni kitaplarla beslemeye devam ediyor. romandan anıya, araştırma-incelemeden denemeye değin Türk ve dünya yazarlarının kitaplarından oluşan yeni okuma listemizde herkese göre kitap var.
SÜREYYA SU - GÜZELİN VE ÇİRKİNİN ÖTESİNDE
Süreyya Su, serüveni heyecanlı ve mazisi uzun estetik tartışmalarını, bir kısmı daha önce çeşitli dergilerde yayımlanan, ancak bu kitap için gözden geçirilen, bir kısmı da bu kitabın kapsamı ve içeriği doğrultusunda “yeni” yazılan yazılarıyla hem düşünsel, teorik yanlarını vurgulayarak hem tarihsel devamlılık güzergâhlarına uğrayarak hem de politik ve ekonomik (ekonomi-politik) yanlarını da ihmal etmeden ortaya koyuyor.
Yazar: Süreyya Su
Yayınevi: Can Yayınları
Yayım yılı: 2017
Türü: Yazılar
Dili: Türkçe
Syf: 272
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MUSTAFA HOŞ -HANÇER
Yazar Mustafa Hoş'un günümüz Türkiye’sinde yaşananlara ışık tutan politik romanı olan 'Hançer'
Yazar: Mustafa Hoş
Yayınevi: Destek Yayınları
Yayım yılı: 2017
Dili: Türkçe
Türü: roman
Syf: 272
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NANCY KRICORIAN - EKMEK VE ATEŞ DÜŞLERİ
Yazarın, 2003 yılında yayımlanan ikinci romanı Ekmek ve Ateş Düşleri, Ani Silver adındaki yarı Ermeni yarı Yahudi olan Amerikalı bir üniversite öğrencisinin bir değişim programıyla Paris’te geçirdiği bir yılı anlatıyor.
Yazar: Nancy Kricorian
Yayınevi: Aras Yayıncılık
Çeviren: Yeşim Burul
Türü: Roman
Yayım yılı: 2017
Syf: 272
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TONY JUDT - OLGULAR DEĞİŞİNCE
u konu yelpazesiyle Olgular Değişince, büyük bir tarihçinin, okuruna dünyanın geçmişteki ve bugünkü hali ile gelecekte alması gereken hali arasında derin bir bağ kurdurma kudretini gözler önüne serer.
Yazar: Tony Judt
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Çeviren: Dilek Şendil
Yayım yılı: 2017
Türü: Roman
Syf: 328
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HOGO BALL - ZAMANIN DIŞINA KAÇIŞ/ BİR DADA GÜNLÜĞÜ
Yayımlanma tarihinden 90 yıl sonra Paris Yayınları’yla ilk kez Türkçe’ye çevrilerek okuyucuyla buluşan Die Flucht aus der Zeit;Ball’un iç dünyasını, ruhundaki Dadaizm harelerini, hayatının on yıllık kesitinde yaşadığı her anıyı, tanıştığı her insanı, birinci ağızdan ve o dönemin gerçekleriyle sunarak sizi zamanın dışına kaçırıyor.
Yazar: Hugo Ball
Yayınevi: Paris Yayınları
Çeviren: Sibel Erduman
Yayım yılı: 2017
Türü: Roman
Syf: 344
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ETHAN HAWKE - ŞÖVALYELLİĞİN KURALLARI
Ünlü oyuncu Ethan Hawke’tan hayatı bir şövalye gibi yaşamanın sırları…
Yazar: Ethan Hawke
Yayınevi: Doğan Novus
Çeviren: Sevi Sönmez
Türü: Roman, mektup
Yayım yılı: 2017
Syf: 148
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SES VER İLHAM VER/ KOLEKTİF
Sadece okuyabilme şansına sahip olanlara değil, görme engelli dostlarımıza da ulaşabilmek için bu kitabı 18. Marka Konferansı’nda ‘sesli kitap’ haline getirip Tara Kitap aracılığı ile hediye edilecek.
Yazarlar: Kolektif
Yayınevi: Tara Kitap
Derleyen: Selcen Gür
Yayım yılı: 2017
Türü: Öykü
Syf: 192
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LISA J. COHEN - PSİKOLOJİ
A’dan Z’ye Psikoloji bir orta yol bularak tüm insanlara hitap etmesi, onların merakını uyandırmayı amaçlaması ve bilimsel bir değer taşıması bakımından bu boşluğu dolduruyor.
Yazar: Lisa J. Cohen
Yayınevi: Say Yayınları
Çeviren: Mihriban Doğan
Yayım yılı: 2017
Syf: 560
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MUSTAFA BECİT - İNSAN ÇÜRÜMEYE BAŞLADIĞINDA
Mustafa Macit, ikinci romanında okurlarına edebiyat zevki tatırıyor.
Yazar: Mustafa Macit
Yayınevi: Küsurat Yayınları
Yayım yılı: 2017
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Syf: 216
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KAREN M. MCMANUS - BİRİMİZ YALAN SÖYLÜYOR
"Çarpıcı bir hikâye, inanılmaz süratli bir kurgu ve merak uyandırıcı karakterler birleşerek heyecan verici, tek oturuşta bitirilecek bir gerilim yaratmış." –The Guardian-
Yazar: Karen M. Mcmanus
Yayınevi: Yabancı Yayınları
Çeviren: Selen Ak
Yayım yılı: 2017
Türü: Roman
Syf: 352
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]