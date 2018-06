Seyahat kupası: Arjantin vs Fransa

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Bir futbol maçında topla buluşan filenin heyecanı kadar, karşılaşmanın rakiplerine yapacağınız bir seyahat yolculuğu da sizi baştan çıkarabilir. Bakalım seyahat kupası bugün hangi ülkeye gidiyor…

BUENOS AİRES!

Arjantin yolculuk tutkusunun müthiş bir kokteyli. Mate çayını o kadar çok içersiniz ki, sizi adeta bir sülük yapar. Kozmopolit bir başkent olan Buenos Aires'i standart bir tangoyla ya da kaba bir futbol maçıyla değerlendirmek hata olur. Yıllarca “Ah artık şu Güney Amerika’ya bir ayak bassak” beklentimiz için vakit gelmişti. Arjantin deyince, hatta komple Güney Amerika deyince gözünüzde ne canlanıyor bilemeyiz ama herhalde bu şehirde hemfikiriz: Buenos Aires! Samimi, bol müzikli, bol danslı ve parçası olmaktan büyük keyif alacağınız bir karmaşanın tam ortası Buenos Aires.

DOĞAL, YARATICI VE AYKIRI

Quebrada de Humahuaca'nın çok renkli vadisinden bir araba yolculuğu, dünyanın en muhteşem manzaralarından biri. Daha az ziyaret edilen, ancak aynı derecede güzel olan Torfu'daki şarap ülkesindeki küçük bir kasaba olan Cafayate de şehrin göz bebeği. Arjantin Göller Bölgesi buz gibi mavinin içine dalıyorsunuz.

ARJANTİN’DE ALMAN KÖYÜ: LA CUMBRECITA

Córdoba'dan birkaç saat uzaklıktaki tepelerde yer alan La Cumbrecita , titizlikle restore edilmiş bir Alman köyü. Turistler bu küçük Almanya'nın tuhaf vizyonunu yaşamak için Arjantin'den ve daha uzaklardan geliyorlar. Köye girerken seni selamlayan büyük bir guguklu saat bile var.

PLAZA DE MAYO

Florida Caddesi Buenos Aires şehir merkezinin en işlek caddelerinden biri. Plaza de Mayo’nun Arjantin tarihi için önemi büyük. Efenim La Boca Buenos Aires’in İtalyan göçmenler tarafından kurulmuş renkli mi renkli, şirin mi şirin bir bölgesi. Fakat şirin dediğimize bakmayın, aynı zamanda Buenos Aires’in en isyankar bölgelerinden biri olarak da biliniyor. San Telmo Buenos Aires’in eski ve “bohem” bölgelerinden. Her yer sokak sanatı, her yer mural, her yer bir gezgin için cennet tadında.

(Plaza de Mayo)

Arjantin'in en önemli cazibe merkezlerinden biri, tüm Güney Amerika başkentlerinin en büyüleyicilerinden olan Buenos Aires'teki leviathan metropolü sadece dolaşmak, insanları seyretmek, alışveriş yapmak ya da sadece eşsiz bir atmosfere dalmak için harika bir yer.

KAPI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİFTEKLER

Arjantin yüksek kaliteli, kapı büyüklüğünde biftekleriyle meşhur. Önünüzdeki tabağa parrilla ızgarasından cızırtılı bir et parçasını seçtiğinizi düşünün… Arjantin’in mutfağı da kültürüne benziyor; aykırı tabaklarıyla göz dolduruyor. Fransa’da çatal solda, bıçak sağda.

SINIFIN HAYLAZ ÇOCUĞU

Güney Amerika’nın yaramaz ülkesi Arjantin'de suç oranı da oldukça yüksek. Bir sınıf düşünürsek Fransa bu sınıfın ineği, Arjantin de haylaz çocuğu olurdu herhalde.

ARJANTİN’DE KARŞINA NE ÇIKACAĞI BELLİ OLMAZ

Teorik olarak, bir ya da iki uçağa atlayarak, sabahları kuzey ormanlarında bulunan maymunları ve tukanları fark edip, öğleden sonra buz gibi Güney Atlantik'e kadar süren penguenlerin izlerini seyredebilirsiniz. Arjantin böyle bir halüsinasyon çeşitliliği sunar; bu ülkede tek bir yolculuğa çıkmak imkansız.

PAŞA KIZI: PARİS

Fransa turunuz sanat, mimari, yeme-içme, yaz tatili gibi ana türlerde toplanıyor. Özellikle müzeleri, eski binaları, köprüleri, edebiyatı, kafeleri ve yeme-içme çeşitliliği ile Fransa’nın asilzadesi Paris’in bir ağırlığı var. Buenos Aires’deki şımarıklığı Paris’de görmek mümkün değil. Fransa başlı başına bir resmiyet. Dağınıklık ve kargaşa ona göre değil.

ROMANTİZM DEDİN Mİ....

Paris, ünlü şairlerin izini sürebileceğiniz, Fransız mimarisinde kaybolacağınız bir şehir. Müze, anıt, bahçe ve plajlarıyla göz dolduran Marsilya, romanesk sanatıyla kendine aşık eden Burgonya, botanik bahçeleriyle masallardan fırlamış bir görüntü sergileyen Lyon, alışveriş imkanlarıyla sizi sizden alacak ünlü Nice, kanallarında turlayabileceğiniz ve bilimsel müzelerini gezebileceğiniz Toulouse, Fransa’nın elitliğini özetliyor. Tabii ki her şehrin kendine has bir yaşanmışlığı ve güzelliği vardır fakat bohemlik ve doğallıktan hoşlanıyorsanız, edebiyat ilginizi çekiyorsa Fransa gezi planlarınıza almanız gereken bir rota.

KUM TEPESİ

La Dune du Pilat: Burası Avrupa’da rüzgârla oluşan en büyük kum tepesi. Fransa’nın tatil kasabalarından Arcachon‘da bulunan bu bölge, Bordeaux seyahatinizin en ilginç kısmını oluşturabilir. Toulouse’un 100 km güney doğusunda ki Carcassonne, Languedoc bölgesinin Aude bölümünde yer alan bir Orta Çağ şehri. Eğer resim sanatını seviyorsanız Paris’e 80 kilometre uzaklıktaki Giverny’ye de mutlaka uğrayın.

FRANSIZ ELİT İŞİ ORDÖVR TABAĞI

Louvre Müzesi, Notre Dam Katedrali, D’orsay Müzesi, Zafer Takı, Şanzelize Caddesi… Hepsi Fransa’nın başkentinde buluşuyor. Sadece Paris değil, ülkenin her bir köşesinde, her bir şehrinde sanat var. Eyfel Kulesi manzaralı bir kafede sabah kahvenizi içmek, şık bir restoranda ordövr tabağınızın tadını çıkarmak, akşam olunca kendinizi Fransız sokaklarına atmak tam bir Fransız işi.

SİZ SEÇİN

Avrupa’nın en romantik şehirlerine ve köylerine ev sahipliği yapan Fransa mı, Güney Amerika’nın aykırı çocuğu Arjantin mi; tercih sizin.