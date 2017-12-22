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Çorum'da Osmanlı döneminden 177 yıllık dükkan bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen altyapı çalışması sırasında bulunan ve Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen tarihi yapının gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı.

AA | 22.12.2017 - 15:34..
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Çorum'da Osmanlı döneminden 177 yıllık dükkan bulundu

Çorum'un İskilip Belediyesi tarafından 14 Aralık'ta Kaleboğazı Mahallesi'nde yürütülen meydan ve çevre düzenleme çalışması sırasında, iş makinesinin tekerleğinin bir çukura düşmesi sonucu tespit edilen tarihi yapıyla ilgili çalışma ve araştırmalar devam ediyor.

Çorum'da Osmanlı döneminden 177 yıllık dükkan bulundu

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden tespit kazısı izni alınmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çorum Müzesi arkeologları tarafından başlatılan kazı çalışmasında, yüzeyden yaklaşık 60 santimetre derinde bulunan tarihi yapının bir bölümü ortaya çıkarıldı.

Koruma altına alınan bölgede arkeologların kazı çalışmaları devam ediyor.

Çorum'da Osmanlı döneminden 177 yıllık dükkan bulundu

OSMANLI DÖNEMİNE AİT 177 YILLIK DÜKKAN

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede tarihi yapının tespit edilmesinin ardından başlatılan kazı çalışmasında mevcut yapının olabildiğince ortaya çıkarıldığını söyledi.

Söz konusu yapının, Osmanlı dönemine ait olduğunu belirten Arslan, "Gerek yazma eserlerden gerekse Avrupa'dan bu bölgeye gelen seyyahların raporlarında, 1840'lı yıllarda İskilip'in nüfusunun 43 bin olduğu ve şehirde 510 dükkan, 108 adet cami, 6 adet tekke, 6 adet medrese, belediye sarayı, 5 kütüphane, pazar yeri, 18 çeşme, hanlar, 18 tabakhane, 62 değirmen, mahkeme, vergi dairesi gibi yapıların olduğu bahsediliyor. İşte bulunan tarihi yapı da bu 510 dükkandan biri." diye konuştu.

Çorum'da Osmanlı döneminden 177 yıllık dükkan bulundu

"PROJE GELİŞTİRECEĞİZ"

"Tarihsel arka plana kapı açan bu güzel eserin günümüz insanların gündeminde tutulabilmesi ve tarihteki bu büyük mirasın küçük bir fotoğrafı olan bu eserin görülmesini sağlayacak bir proje geliştireceğiz." ifadelerini kullanan Arslan, şöyle konuştu:

"Eserin mevcut haliyle görülmesini sağlayacak aynı zamanda sokaktaki yaşama da zarar vermeyecek bir proje hazırlayacağız. Öncelikle görsel bir kaplama ile binanın üzerini bir cam zeminle kapatarak korumaya alacağız. İskilip'in şehir dokusunun bir bölümü hayatta ve korunmuş ama bir kısmı da yer altında. İşte bu tür altyapı çalışmaları sırasında açığa çıkabiliyor. Bu eser de İskilip ilçemize turizm açısından bir katkı sağlayacaktır. Eserin bulunduğu bölge, tarihi dokunun göründüğü bir sokak şekline de dönüştürülerek turizme kazandırılacaktır."

Çorum'da Osmanlı döneminden 177 yıllık dükkan bulundu


KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI OLUŞTURULACAK

Arslan, Bakanlık, Valilik ve Belediye ile yapılacak değerlendirmenin ardından ilçede kentsel dönüşüm alanı oluşturulabileceğini de sözlerine ekledi.

Çorum'da Osmanlı döneminden 177 yıllık dükkan bulundu

Çorum'da Osmanlı döneminden 177 yıllık dükkan bulundu

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Çorum'da Osmanlı döneminden 177 yıllık dükkan bulundu
Çorum'un İskilip ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen altyapı çalışması sırasında bulunan ve Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen tarihi yapının gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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