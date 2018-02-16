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Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

Adıyaman'da terörle mücadele şubesi, sosyal medyadan terör propagandası yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.

İHA | 16.02.2018 - 00:29..
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Sosyal medya üzerinden PKK terör örgütü propagandası yapan şahısların yakalanması için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

ÖRGÜT DÖKÜMANLARI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri tarafından F.U., I.T., U.Ç, İ.F. ve B.G. isimli şahısların kent merkezinde bulunan ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında F.U., I.T., U.Ç, İ.F. ve B.G. isimli 5 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

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