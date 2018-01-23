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Erdoğan, Macron'la Afrin'i görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron'la Afrin'i konuştu. İki lider görüş alışverişinde bulundu.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 20:35..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

ZEYTİN DALI'NI KONUŞTULAR

İki lider, Suriye meselesiyle ilgili son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

AFRİN OPERASYONU MEŞRU

Erdoğan, Türkiye'nin söz konusu operasyonu, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Fransız mevkidaşı Macron'la Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonda sivil halkın zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekti.

İki lider, Suriye meselesinin çözümüne yönelik çabalarla ilgili yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldı.

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