haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...
MUTSUZ OLMAK
... Mutlu olmak bir görev, ödev gibi algılanır oldu ve bu algı, tek başına, kişiler üstünde önemli bir stres kaynağı haline geldi. Adeta "mutluluk diktatörlüğü"nün tahakkümü altında yaşamaya başladık. Wilhelm Schmid mutluluğa gereğinden fazla anlam yüklendiğini söylüyor ve kitabında mutsuzluktan yana pozisyon alıyor...
Mutsuz Olmak
Wilhelm Schmid
Çev.: Tanıl Bora
İletişim Yay.
S.: 92
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HAYAT İÇİN TEŞEKKÜRLER
İsviçreli yazar Sibylle Berg, Hayat İçin Teşekkürler’de yaşadığımız dünyanın sırrını kazıyor. Hayat İçin Teşekkürler her şeyin sefalete gömüldüğü, acımasızlıkla damgalandığı adaletsiz ve irkiltici bir dünyanın içinden sesleniyor...
Hayat İçin Teşekkürler
Sibylle Berg
Çev.: Özden Özberber
Can Yay.
S.: 416
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LEONARDO OLMAK
Rönesans’ın yıldızı, resim ve mühendisliğin dehası, şifrelerin ustası… 500 yıl sonrasında üzerine boca edilen methiyeler arasında kaybolan bir Leonardo’dan bahsediyor bu kitap. Gayrimeşru oğul, istenmeyen evlat; aldığı işlerin çoğunu yarım bırakmış, veba salgınları, komplolar ve savaşlar arasında şehirden şehre gezmek, çok defa en başından başlamak zorunda kalmış, ters yazısı ve garip hareketleriyle toplumuna uyumsuz bir bireyden bahsediyor...
Leonardo Olmak
Mike Lankford
Çev.: Ali İhsan Tokaç
Nemesis Yay.
S.: 344
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İYİLİĞİN HAREKET HALİ
“Sence iyilik ne zaman kazanacak?” Yaşamın boyunca bu soruyu defalarca kendine sormadın mı? Sordun… Şu anda elinde tuttuğun kitap işte bu sorunun cevabı olman için yazıldı...
İyiliğin Hareket Hali
Metin Hara
Destek Yay.
S.: 248
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BULANTI
Bulantı, 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden Jean-Paul Sartre'ın ilk romanı. Bireyin kökten özgürlüğünü vurgulayan varoluşçu akımın sözcülüğünü üstlenen Sartre, günlük biçiminde yazdığı bu kitabında, romanın kahramanı Roquentin'in dünya karşısında duyduğu tiksintiyi anlatıyordu.
Bulantı
Jean-Paul Sartre
Çev.: Metin Celal
Can Yay.
S.: 264
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ÜÇ KEDİ BİR DİLEK
Bu kitabı okuduktan sonra bir kediniz olsun isteyeceksiniz…
Üç Kedi Bir Dilek
Sara Şahinkanat
Yapı Kredi Yay.
S.: 32
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AŞKIN ONTOLOJİSİ
Sevinç Türkmen bu eserinde ontolojiye ve Spinoza düşüncesine hâkimiyetini, ahlaki ve politik hassasiyetlerini, duru ve güzel Türkçesini tüm bu sorulara bir cevap önermek üzere cesurca bir araya getiriyor.
Aşkın Ontolojisi
Sevinç Türkmen
İthaki Yay.
S.: 136
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BENİ ÖDÜLLE CEZALANDIRMA
Çocuk Eğitiminde Doğru Bildiğimiz Yanlışlar! Acaba ödülle ilgili tüm bildiklerimiz yanlış mı? ... Dr. Özgür Bolat, sadece ödülün görünmeyen gizli zararlarını anlatmıyor; bizlere bir model, pratik çözümler ve uygulamalar öneriyor.
Beni Ödülle Cezalandırma
Dr. Özgür Bolat
Doğan Kitap
S.: 248
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BİN MUHTEŞEM GÜNEŞ
Bin Muhteşem Güneş, ilk romanı Uçurtma Avcısı’yla tüm dünyada inanılmaz bir başarı yakalayan Hosseini’nin ikinci romanı. Yazar bu romanında da yine doğduğu toprakları anlatıyor. Bu kez iki kadının kesişen yaşamları ve dostlukları üzerinden…
Bin Muhteşem Güneş
Khaled Hosseini
Çev.: Püren Özgören
Everest Yay.
S.: 430
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BİR PSİKİYATRİSTİN ANILARI
Sevgiye ve pişmanlığa dair anekdotlarla iç içe geçmiş olan Bir Psikiyatristin Anıları’nı okurken, kitapları pek çok insan için yol gösterici bilge bir psikiyatrist ve düşünürün yaşam yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Ama bu yalnızca bir insanın hayat hikâyesi değil, Yalom’un yaşamına ve gelişimine dair düşünceleri, bizi kendi köklerimiz ve hayatımızın anlamı üzerine düşünmeye de davet ediyor.
Bir Psikiyatristin Anıları
Irvin D. Yalom
Çev.: Elif Okan Gezmiş
Pegasus Yay.
S.: 408
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Damla Karakuş