haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...

MUTSUZ OLMAK

... Mutlu olmak bir görev, ödev gibi algılanır oldu ve bu algı, tek başına, kişiler üstünde önemli bir stres kaynağı haline geldi. Adeta "mutluluk diktatörlüğü"nün tahakkümü altında yaşamaya başladık. Wilhelm Schmid mutluluğa gereğinden fazla anlam yüklendiğini söylüyor ve kitabında mutsuzluktan yana pozisyon alıyor...

Mutsuz Olmak

Wilhelm Schmid

Çev.: Tanıl Bora

İletişim Yay.

S.: 92

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

HAYAT İÇİN TEŞEKKÜRLER

İsviçreli yazar Sibylle Berg, Hayat İçin Teşekkürler’de yaşadığımız dünyanın sırrını kazıyor. Hayat İçin Teşekkürler her şeyin sefalete gömüldüğü, acımasızlıkla damgalandığı adaletsiz ve irkiltici bir dünyanın içinden sesleniyor...

Hayat İçin Teşekkürler

Sibylle Berg

Çev.: Özden Özberber

Can Yay.

S.: 416

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

LEONARDO OLMAK

Rönesans’ın yıldızı, resim ve mühendisliğin dehası, şifrelerin ustası… 500 yıl sonrasında üzerine boca edilen methiyeler arasında kaybolan bir Leonardo’dan bahsediyor bu kitap. Gayrimeşru oğul, istenmeyen evlat; aldığı işlerin çoğunu yarım bırakmış, veba salgınları, komplolar ve savaşlar arasında şehirden şehre gezmek, çok defa en başından başlamak zorunda kalmış, ters yazısı ve garip hareketleriyle toplumuna uyumsuz bir bireyden bahsediyor...

Leonardo Olmak

Mike Lankford

Çev.: Ali İhsan Tokaç

Nemesis Yay.

S.: 344

Kitabı satın almak için tıklayınız: İdefix

İYİLİĞİN HAREKET HALİ

“Sence iyilik ne zaman kazanacak?” Yaşamın boyunca bu soruyu defalarca kendine sormadın mı? Sordun… Şu anda elinde tuttuğun kitap işte bu sorunun cevabı olman için yazıldı...

İyiliğin Hareket Hali

Metin Hara

Destek Yay.

S.: 248

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BULANTI

Bulantı, 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden Jean-Paul Sartre'ın ilk romanı. Bireyin kökten özgürlüğünü vurgulayan varoluşçu akımın sözcülüğünü üstlenen Sartre, günlük biçiminde yazdığı bu kitabında, romanın kahramanı Roquentin'in dünya karşısında duyduğu tiksintiyi anlatıyordu.

Bulantı

Jean-Paul Sartre

Çev.: Metin Celal

Can Yay.

S.: 264

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

ÜÇ KEDİ BİR DİLEK

Bu kitabı okuduktan sonra bir kediniz olsun isteyeceksiniz…

Üç Kedi Bir Dilek

Sara Şahinkanat

Yapı Kredi Yay.

S.: 32

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

AŞKIN ONTOLOJİSİ

Sevinç Türkmen bu eserinde ontolojiye ve Spinoza düşüncesine hâkimiyetini, ahlaki ve politik hassasiyetlerini, duru ve güzel Türkçesini tüm bu sorulara bir cevap önermek üzere cesurca bir araya getiriyor.

Aşkın Ontolojisi

Sevinç Türkmen

İthaki Yay.

S.: 136

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BENİ ÖDÜLLE CEZALANDIRMA

Çocuk Eğitiminde Doğru Bildiğimiz Yanlışlar! Acaba ödülle ilgili tüm bildiklerimiz yanlış mı? ... Dr. Özgür Bolat, sadece ödülün görünmeyen gizli zararlarını anlatmıyor; bizlere bir model, pratik çözümler ve uygulamalar öneriyor.

Beni Ödülle Cezalandırma

Dr. Özgür Bolat

Doğan Kitap

S.: 248

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BİN MUHTEŞEM GÜNEŞ

Bin Muhteşem Güneş, ilk romanı Uçurtma Avcısı’yla tüm dünyada inanılmaz bir başarı yakalayan Hosseini’nin ikinci romanı. Yazar bu romanında da yine doğduğu toprakları anlatıyor. Bu kez iki kadının kesişen yaşamları ve dostlukları üzerinden…

Bin Muhteşem Güneş

Khaled Hosseini

Çev.: Püren Özgören

Everest Yay.

S.: 430

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BİR PSİKİYATRİSTİN ANILARI

Sevgiye ve pişmanlığa dair anekdotlarla iç içe geçmiş olan Bir Psikiyatristin Anıları’nı okurken, kitapları pek çok insan için yol gösterici bilge bir psikiyatrist ve düşünürün yaşam yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Ama bu yalnızca bir insanın hayat hikâyesi değil, Yalom’un yaşamına ve gelişimine dair düşünceleri, bizi kendi köklerimiz ve hayatımızın anlamı üzerine düşünmeye de davet ediyor.

Bir Psikiyatristin Anıları

Irvin D. Yalom

Çev.: Elif Okan Gezmiş

Pegasus Yay.

S.: 408

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]