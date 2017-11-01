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Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gramı 155,8 lira, çeyrek altın 255 lira, Cumhuriyet altını da 1.041 liradan satılıyor.

01.11.2017 - 10:05
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 155,8 lira seviyelerinde dengelendi.

YÜZDE 0,5'LİK DEĞER KAZANCI

Dün sakin bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 154,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,50 değer kazancıyla 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 255, Cumhuriyet altını 1.041 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında 1.277,1 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,35 artışla 1.275,2 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların dün başlayan ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ve yarın açıklanması beklenen yeni Fed başkanının kim olacağına odaklandığını kaydetti.

FED İLE İLGİLİ GELİŞMELER BEKLENİYOR

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,39 seviyesinin dengelendiğini, dolar endeksinin ise dün sakin bir seyirde günü tamamladığını belirten Memiş, piyasalarda Fed ile ilgili gelişmelerin beklendiğini kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatının 1.270 doların üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda toparlanma sürecine girebileceğini ve 1.295 doların direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Altının gram fiyatında, 154 liranın destek, 157 liranın ise direnç konumunda olduğunu belirten Memiş, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun, yurt dışında ise bu akşamki Fed kararları öncesinde yoğun veri akışının takip edileceğini dile getirdi.

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