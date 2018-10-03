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417 kişiye kara para aklama operasyonunda 280 kişi yakalandı

Türkiye ekonomisini hedef alarak organize bir şekilde yurt dışına para gönderdiği tespit edilen isimlere yönelik operasyonda şu ana kadar 280 kişi yakalandı.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 08:32..
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İstanbul merkezli çok sayıda ilde ‘para aklama’ başta olmak üzere, mali suç işleyenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

40 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, döviz kurları üzerinden yaklaşık 2.5 milyar lira gönderdiği tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen 417 kişiden 280’i yakalandı.

Soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen bazı şüpheliler hakkında ‘Anayasayı ihlal’, ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’, ‘suç işleme amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından soruşturma yürütüldüğü, ayrıca yapılan incelemelerde yine bazı şüphelilerin terör örgütleri PKK, FETÖ, DHKP-C ve Hizbullah’a aidiyet, irtibat veya iltisaklarının olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

417 kişiye kara para aklama operasyonunda 280 kişi yakalandı

2.5 MİLYAR TL YOLLANDI

Devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik operasyonda soruşturma, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet’ ve ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet’ suçlarından dolayı başlatıldı. Soruşturma kapsamında, MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM’lerden 5 bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği belirlendi.

ABD’YE TRANSFERLER

İncelemede, işlemi gerçekleştirenlerin komisyon adıyla menfaat temin ettikleri ve paraları yurt dışına çıkarmada kurye kullandıkları tespit edildi. Transfer alıcıların ise büyük bölümünün ABD’de yaşayan İran uyruklu Museviler olduğu belirlendi. 2017’den itibaren Türkiye üzerinden ABD deki İran uyruklu şahıslara transferlerin dikkat çekmesi sonucu operasyon başlatıldı.

3 ÖRGÜTLE İRTİBATLI

Dev kara para operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen bazı şüpheliler hakkında ‘Anayasayı ihlal’, ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ ve ‘suç işleme amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından soruşturma yürütülürken ayrıca Emniyet ve MASAK’ın incelemelerinde yine bazı şüphelilerin terör örgütleri PKK, FETÖ, DHKP-C ve Hizbullah’a aidiyet, irtibat veya iltisaklarının olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

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