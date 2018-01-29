taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7594
EURO
4,6681
ALTIN
162,97
PETR
70,4100

Mardin'de 2 terörist öldürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sınır karakoluna Suriye tarafından PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Tank ve obüslerle ateş altına alınan bölgede, 2 terörist öldürüldü.

DHA | 29.01.2018 - 09:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber

mardin

Türk Silah Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sınır birlikleri ve istihbarat birimleri, Suriye'nin Derbesiye bölgesinde faaliyet gösteren PKK/YPG'li teröristlerin sınır birliklerine saldırı düzenleyecebileceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine sınır birliklerinde önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Dün gece Suriye'nin Derbesiye bölgesinden Kızıltepe Akdoğan Hudut Karakolu'na taciz ateşi açıldı.

TANK VE OBÜSLERLE VURULDU

Açılan ateşe, güvenlik güçleri misliyle karşılık verdi. Saldırının yapıldığı bölge, tank ve obüslerle ateş altına alındı. PKK/YPG'ye ait hedefler imha edilirken, 2 teröristin de öldürüldüğü belirtildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

350
Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

23
Vagner Love İstanbul'da

Vagner Love İstanbul'da

49
Mehmetçik Burseya Dağı'nda güvenliği sağladı

Mehmetçik Burseya Dağı'nda güvenliği sağladı

50
Gazze'de iki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor

Gazze'de iki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor

34
Şehit Mehmet Ali Karaduman Afrin'de anıldı

Şehit Mehmet Ali Karaduman Afrin'de anıldı

25
Andrey Baklanov: Kürt devleti söz konusu değil

Andrey Baklanov: Kürt devleti söz konusu değil

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM