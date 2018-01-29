Mardin'de 2 terörist öldürüldü

1 Hamsi ihracatından 9 milyon dolar gelir Türkiye'den geçen yıl Fransa, Belçika ve ABD başta olmak üzere 22 ülkeye, 9 milyon 254 bin dolarlık hamsi ihraç edildi.

2 Avrasya Tüneli zamandan kazandırdı İstanbul trafiğinin yoğunluğunu büyük ölçüde azaltan Avrasya Tüneli, kullananlara 52 milyon zaman kazandırmasının yanında yakıt tasarrufu da sağladı.

3 Yunus Mallı'dan Hannover 96'ya nefis gol Bundesliga'da Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı, Hannover 96'ya attığı harika golle takımına 3 puanı getirdi.

4 Muharrem İnce kurultay için iddialı konuştu CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yine rakip olan İnce, Bülent Ecevit'in de İsmet İnönü karşısında seçim kazandığını hatırlattı.

5 Kabil'de askeri birliğe saldırı Afganistan'da meydana gelen bir bombalı saldırıda 5 asker öldü, 10 asker yaralandı.

6 Murat Dalkılıç: Babam her yere elimden tutup götürüyor Merve Boluğur'la olan evliliğini bitirdikten sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlaya Murat Dalkılıç, 'Aile her şeydir' dedi.