42 bin yıl önce keçi figürü çizilmiş

Taş Devri (Paleolithik Dönem) insanları tarafından kullanılan ve M.Ö. 40 bininci yıllara uzanan dönemde avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan halkın mağara duvarlarına çizdikleri dağ keçisi resimleri günümüze kadar geldi.

KAZMA TEKNİĞİ İLE YAPILMIŞ

Mağarada çizilen 3 adet keçi resminden 1 tanesi günümüze kadar tahrip olmadan ulaştı. Adıyaman’ın 10 kilometre kuzeyinde Adıyaman-Çelikhan-Malatya karayolu güzergahında bulunan Palanlı Mağarası'nın duvarındaki dağ keçisi figürü, kazıma tekniği ile yapılmış.





EN ESKİ YERLEŞİM YERLERİNDEN BİRİ

Arkeolojik SİT alanı olarak tescillenen mağara derin vadide bulunuyor. Paleololitik döneme ait olan mağara Türkiye’de bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olarak biliniyor.