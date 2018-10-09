taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.10865
Euro
7.02075
Altın
1187.94
Borsa
96731.76
Gram Altın
233.29

42 bin yıl önce keçi figürü çizilmiş

Adıyaman’da bulunan Palanlı Mağaralarında M.Ö. 40000 (40 bin) yılında Taş Devri insanları tarafından duvara kazınarak yapılan dağ keçisi figürü canlılığını koruyor.

İHA | 09.10.2018 - 11:55..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Taş Devri (Paleolithik Dönem) insanları tarafından kullanılan ve M.Ö. 40 bininci yıllara uzanan dönemde avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan halkın mağara duvarlarına çizdikleri dağ keçisi resimleri günümüze kadar geldi.

KAZMA TEKNİĞİ İLE YAPILMIŞ

Mağarada çizilen 3 adet keçi resminden 1 tanesi günümüze kadar tahrip olmadan ulaştı. Adıyaman’ın 10 kilometre kuzeyinde Adıyaman-Çelikhan-Malatya karayolu güzergahında bulunan Palanlı Mağarası'nın duvarındaki dağ keçisi figürü, kazıma tekniği ile yapılmış.

42 bin yıl önce keçi figürü çizilmiş


EN ESKİ YERLEŞİM YERLERİNDEN BİRİ

Arkeolojik SİT alanı olarak tescillenen mağara derin vadide bulunuyor. Paleololitik döneme ait olan mağara Türkiye’de bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olarak biliniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine atamalar

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine atamalar

120
Bakan Albayrak hal yasasını açıkladı

Bakan Albayrak hal yasasını açıkladı

272
Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü

80
Hükümetin enflasyonu düşürecek 7 maddelik planı

Hükümetin enflasyonu düşürecek 7 maddelik planı

104
Boyu uzun diye evden kovulan kız hastanede kalıyor

Boyu uzun diye evden kovulan kız hastanede kalıyor

132
FETÖ'cüler ByLock'u izdivaç programı olarak kullandı

FETÖ'cüler ByLock'u izdivaç programı olarak kullandı

72
Cemal Kaşıkçı cinayetinde Mossad izi

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Mossad izi

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM