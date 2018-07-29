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42 bin yıl sonra 2 solucan hayata döndü

Biri yaklaşık 42 bin, diğeri ise 32 bin yıl önce donan iki solucan, buz çözüldükten sonra yeniden canlandı.

Haber Merkezi | 29.07.2018 - 07:43..
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Princeton Üniversitesi ile işbirliği içinde olan, Rus bilim adamlarnın oluşturduğu bir ekip tarafından yapılan araştırmaya göre, yuvarlak solucanlar, dondukları Pleistosen Çağı'ndan sonra hayata geri döndüler, hareket ettiler ve yemek yemeye başladılar.

Donmuş halde bulunan 300 prehistorik solucan, Moskova'daki Toprak Bilimi'nin, ''Fizik-Kimyasal ve Biyolojik Sorunları Enstitüsü'nün'' laboratuarında kontrollü olarak çözüldü ve 2 solucan hayata kaldıkları yerden devam etti.

42 bin yıl sonra 2 solucan hayata döndü

"ÇOK HÜCRELİLER DE UYGUN KOŞULLARDA BİNLERCE YIL YAŞAYABİLİR"

Sibirya Times'a konuşan bilim adamları "Verilerimiz, çok hücreli organizmaların uzun süreli (on binlerce yıllık) doğal koşullar altında yaşamını sürdürebildiklerini gösteriyor” dedi.

RUSYA'NIN EN SOĞUK BÖLGESİNDE BULUNDULAR

Her iki solucanın da, Rusya'nın en soğuk bölgesi olan Yakutya'dan geldiği belirlendi. Hayata kaldığı yerden devam eden iki solucandan birinin 41 bin 700, diğeri ise 32 bin yıl önce donduğu sonucuna ulaşıldı. Solucanlardan biri bir sincap yuvasında bulunurken diğeri ise Alazeya Nehri yakınlarında keşfedilmişti.

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