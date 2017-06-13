42 metrelik Atatürk maskı bakım istiyor

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan 42 metrelik Türkiye'nin en büyük Atatürk maskının bazı bölgelerinde güneş ve yağmurun etkisiyle boya çatlakları oluştu.

YANAK, KULAK VE KAŞ BÖLGELERİ...

Yeşildere Caddesi'ne bakan kayalıklarda konumlanan Atatürk maskındaki yıpranmadın yanak, kulak ve kaş bölgelerinde daha belirgin olduğu görüldü.

Yoldan gelip çekerken maskın bu durumunu gören İzmirliler, bakımının yapılmasını istedi.

DAĞCILAR BAKIMA ALMIŞTI

Buca Belediyesi, daha önce de hava şartlarından zarar gören maskın bakım ve onarımını profesyonel dağcılara yaptırmıştı.

CHP'li belediyenin dev Atatürk maskını yeniden dağcılara emanet etmesi bekleniyor.