42 yıllık usta ekskavatör yaptı

Sanayide 42 yıldır çalıştığını belirten Nurettin Özcan, çocukluğundan beri tekerli, kepçeli ekskavatör yapmayı hayal ettiğini söyledi.

"JÜBİLEM OLDU"

Özcan, "Sanayide işim var, çalışıyorum fakat köy işleriyle de ilgileniyorum. Köyde çalıştırmaya işçi bulamıyoruz. Böyle sıkıntı çıkınca kendim işlerimi görmek için bu icadı yaptım. Masraftan ziyade mesleki dalımda jübile yaptım. İşi sonlandırdım, bu da jübilem olmuş oldu.

Bununla artık bağda, bahçede vakit geçireceğim. Bundan esinlenmemin sebebi; köy yerlerinde işçi yok, iş bize kaldığı için bunu yaptım. Bununla tarla kazarsın, bahçe bellersin, fındık ocakları için hendek açarsın, yapılmayacak hiçbir şey olmaz.

Böyle bir şey hayalimde vardı. Mesleği sonlandırırsam bahçelerde vakit geçirir, oynarım diye düşünüyordum. Motorunu çıkma aldım, diferansiyel çıkma, geri kalan hepsi elde yapma. Merak edenler çok var ama maliyeti yüksek" dedi.

ARTIK EKSKAVATÖRLE İLGİLENECEK

İş yerine 20 yılı aşkın süredir çırak bulamadığını belirten Nurettin Özcan, bu nedenle de yorucu mesleğini bıraktığını, bundan sonraki vakitlerini de ekskavatörle çalışarak geçireceğini söyledi.