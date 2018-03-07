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TSK, Afrin'de bir köyü daha ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'in Maçale köyünü teröristlerden arındırdı.

AA | 07.03.2018 - 21:38..
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Maçale köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

KUŞATMAYA AZ KALDI

TSK ve ÖSO birlikleri, ayrıca bugün Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine hakim olan 'Cinderes Tepesini' ele geçirdi. Stratejik öneme sahip tepe, terör örgütü YPG/PKK'nın Cinderes'teki ilk savunma hattıydı.

156 BÖLGEDE ARTIK TERÖRİST YOK

Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

PYD/PKK, harekat sinyallerini aldığı dönemde tüm yığınak ve savunma hatlarını Afrin ilçe merkezinde oluşturmuş, beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 156 bölgeyi kontrol altına aldı.

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