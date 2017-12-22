Atina'da bombalı saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Temyiz Mahkemesi'ne bombalı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, kent merkezindeki Lukareos Caddesi'nde bulunan mahkeme binasının girişine bırakılan çanta içindeki bombanın yerel saatle 03.30 sularında patladığını açıkladı.

MEDYAYA BİLDİRİLDİ

Yunan basın-yayın organları, patlamadan önce kimliği bilinmeyen bir kişinin 'Efimerida Sintakton' gazetesini telefonla arayarak 35 dakika sonra bomba patlayacağını söylediğini belirtti.

İhbar üzerine polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.

Resmi haber ajansı ANA bir güvenlik görevlisinin çantadaki bombayı iki erkeğin bıraktığını ve olay yerinden motosikletle uzaklaştıklarını söylediğini duyurdu.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırı sonucu mahkeme binasında ve çevre binalarda maddi hasar meydana gelirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.