Yeni KHK ile açıklanan ihraçlar

Dün Çankaya Köşkü'nde açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, emniyet ve TSK ağırlıklı ihraçların olacağını dile getirdi.
Yıldırım'ın "Bütün kurumlardan ihraç var" diyerek söz ettiği KHK, bu sabah açıklandı.
İHRAÇLAR AÇIKLANDI
81 asker görevine iade edildi. TSK, Jandarma ve Emniyet'ten 1526 emekli personelin rütbesi geri alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998,
Diyanet İşleri Başkanlığından 240,
2 dernek, 3 gazete, 1 TV kapatıldı,
Adalet Bakanlığı'ndan 1052 kişi,
Dışişleri Bakanlığı'ndan 38 kişi ihraç edildi.
Sahil Güvelik Komutanlığı'ndan 192 kiş ihraç edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1126 kişi ihraç edildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 632 kişi ihraç edildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3077 kişi ihraç edildi.
199 akademisyen görevinden uzaklaştırıldı.