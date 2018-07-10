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Şırnak'ta kadın terörist teslim oldu

Şırnak'ta terör örgütü PKK/YPG üyesi kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA | 10.07.2018 - 13:28..
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aile destekli ikna çalışmaları sonucu teslim olan kadın teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şırnak'ta kadın terörist teslim oldu

TESLİM OLDU

Şırnak'ta Jandarma karakoluna teslim olan kadın terörist Jandarma'nın şefkati ile karşılaştı. İlgi ve sakin bir tavır ile karakol dışında karşılanan kadın terörist, önce güvenlik kontrolünden geçirildi. Üzerinde patlayıcı veya yaralayıcı bir cisim olmadığı tespit edilen terörist, jandarmaya teslim oldu.

Şırnak'ta teslim olan kadın terörist ViDEO

USB'DEN TERÖRİSTLER ÇIKTI

Teslim olan teröristin üzerinden telefon ve USB bellek çıkarken, belleğin içerisinde jandarmaya teslim edilmek üzere bazı teröristlerin eşgallerinin bulunduğu belirlendi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG adına faaliyet gösteren kadın teröristin "Faraşin" kod adlı R.Ö. (23) olduğu, örgüte 2012 yılında Beytüşşebap ilçesinden katıldığı öğrenildi.

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