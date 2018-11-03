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43 bin 500 yıllık mağara aslanı klonlanacak

Bilim insanları, Rusya'nın Yakutistan bölgesinde bulunan ve 43 bin 500 yaşında olduğu tahmin edilen mağara aslanını klonlayacak.

RUPTLY | 03.11.2018 - 04:59..
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Donmuş toprak altından çıkarılan mağara aslanının bedeninin hiç zarar görmemesi dikkat çekerken yavru hayvanın annesi tarafından reddedildiği için hayatını kaybettiği düşünülüyor.

43 bin 500 yıllık mağara aslanı klonlanacak

13 BİN YIL ÖNCE SOYU TÜKENMİŞTİ

Bilim insanları keşif sayesinde 13.000 yıl önce soyu tükenen bu canlılar hakkında yeni bilgiler edinebileceğini umut ediyor.

Uzmanlar, donmuş mağara aslanlarının bedeninde canlı hücre bulabilmek için çalışma yapıyor. Canlı hücre bulunması durumunda nesli tükenen mağara aslanının klonlanması planlanıyor.

43 bin 500 yıllık mağara aslanı klonlanacak

BENEKLER "ESTETİK" SANILIYORDU

Rusya Bilimler Akademisi adına görev yapan Dr. Alexei Tikhonov, mağara aslanı üzerindeki beneklere dikkat çekti. Önceleri bu beneklerin, insanlar tarafından estetik amaçlarla çizildiği düşünülüyordu. Fakat yeni keşfedilen mağara aslanı bedeni, bu çizimlerin aslında gerçeği yansıttığını kanıtlıyor.

KUZEY YARIM KÜREDE YAŞIYORLARDI

Mağara aslanları, İngiltere'den Alaska'ya, Kanada'dan Rusya'ya kadar geniş bir coğrafyada yaşam sürüyordu.

Nesli tükenen bu canlıların; at, geyik, bizon ve mamut dahil olmak üzere zamanının otobur hayvanlarını avladıkları tahmin ediliyor.

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