Konyak içip Titanik’ten sağ çıkan adam: Charles Joughin

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Mevcut zamanların herhangi bir yolcu gemisi gibi, Titanik de büyük bir parti botu olarak tasarlanmıştı. Bu devasa gemide bulunan bir içeceğin sizi ölümden kurtaracağını tahmin bile edemezsiniz. Titanik nihayetinde battı ama Charles Joughin, hayatını kurtaran servetlik konyağı sayesinde bir efsane oldu. Atlantik’te donmadan 3 saat boyunca hayatta kalan Joughin’in kurtarıcısı, kandaki alkol seviyesinin ve kibrinin bir sonucuydu.

TİTANİK BATARKEN BOŞA GİTMESİN DİYE KONYAK İÇTİ

Titanik sabahın ilk ışıklarında çarptığı buz dağıyla yüzlerce kişiyi inanılmaz bir paniğe sürükledi. Geminin personelleri kargaşayı önlemek için görevlendirilmişti. Joughin, cankurtaranlar içindeki herkesin kurtarılıncaya kadar aç kalmalarını engellemek için güverte üzerinde 50'den fazla somun ekmek getirmesini emretti. Buzlu su gemiye akarken ve paniğe kapılan yolcular genel bir kaos yaratırken Charles Joughin sakin bir şekilde odasına geri döndü ve bu seyahati için varını yoğunu verip aldığı özel konyağını içmeye başladı. Ölürken bile ‘O kadar para verdik bari boşa gitmesin’ diye düşünmüş olsa gerek. Yoksa kendisini donmaktan kurtaracağını bilerek içmedi, kaliteli içki boşa gitmesin diye içti. Çünkü İngiliz gemisinde İngiliz soylularıyla aynı ortamı paylaşmak bunu gerektirirdi.

İNSANLARI CANKURTARANLARA BİNDİRİYOR, KENDİSİ İÇİYORDU

Teknenin ön kısmına gelen Joughin kurtarıcı teknelere kendisinden önce birkaç kadın ve çocuğun güvenli bir şekilde bindiğinden emin oldu. Joughin geminin orta kısımdan ikiye ayrıldığını görünce tekrar odasına döndü ve tonla para verip aldığı bilmem kaç yıllık kalan konyağı da mideye indirdi. Artık onun için umutlar tükenmeye başlamıştı.

GEMİ BÖLÜNDÜ, JOUHGHİN HALA İÇİYORDU

Joughin son konyağını bitirdiğinde, Titanik tehlikeli bir şekilde eğilmeye başlamış ve tüm cankurtaranlar çoktan denize inmişti. Yanında götüremeyeceği değerli konyağının son yudumlarını almak için güvertenin altına giden Joughin, aşağı inerken büyük geminin neredeyse dikey bir pozisyona ulaştığını anladı. Geminin yarısı battıktan sonra bile güverteden ayrılmayan Joughin, kemerini sıktı, bazı eşyaları ceplerinden çıkardı ve ne zaman ne yapması gerektiğinin telaşıyla öylece durdu. Bir süre sonra onun da bedeni, Atlantik’in buzlu sularına karışmıştı…

BELDEN AŞAĞISI SUYUN İÇİNDEYDİ

Jouhin’in buzlar içindeki bedeni, kanındaki alkol sayesinde soğuğu hissetmemişti. Titanik kazazedesi ise o an öldüğünü düşünüyordu. Joughin 3 saat boyunca aydınlanmak üzere olan gün doğumunda buz gibi suda bekledi. Güneş kendini gösterdiğinde gözüne kestirdiği bir filikaya binmeye çalıştı ancak filikanın kenarında bile yer yoktu. Saatlerce bu filikanın kenarına tutunmuş bir şekilde, belden aşağısı suyun içinde yardım gelmesini bekledi.

2 SAAT BAŞINI SUYUN ÜSTÜNDE TUTTU

Joughin mucizevi bir şekilde 2 saat boyunca başını su üstünde tutmayı başardı. Sabaha karşı yetişen can kurtaran ekibi tarafından kurtarıldı ve Joughin hiçbir hasar almadan, ölünce boşa gitmesin diye içtiği konyağı sayesinde soğuğu hissetmeden kurtulmuş oldu.

DENİZLERDE OLMAYA DEVAM ETTİ

Pek çok insan için, ölüm korkusuna mal olan travmatik bir gemi enkazından kurtulabilmek, bir daha kayığa dahil çıkmamak için yeterli bir sebep olurdu. Charles Joughin için değil; Birinci dünya savaşı patlak verdiğinde Merchant Navy'ye katıldı ve açık denizlere geri döndü. Yaşam boyu sürecek yeterli su maceralarından sonra 1956 yılında, 78 yaşında öldü.